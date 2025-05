EHNE advierte de que los ataques de buitres a rebaños no son casos aislados: "Se sufren a diario en Navarra"

EHNE-Nafarroa ha advertido este miércoles, "ante el visionado de diversos vídeos recientes en los que se demuestra con claridad cómo grupos de buitres acorralan y atacan a rebaños de ovejas vivas", de que estos ataques "no son casos aislados" y que "se sufren a diario por toda la geografía navarra, desde la Bardena hasta Urdax".

"De hecho, no es la primera vez, ni desgraciadamente parece que vaya a ser la última, en la que ganaderos denuncian este tipo de comportamiento por parte de dichas aves a lo largo de nuestro territorio", han indicado desde EHNE en una nota de prensa.

Además, según han añadido, "nos llama mucho la atención que en las informaciones publicadas respecto al último episodio mencionado se destaque que el rebaño atacado se encontraba 'sin la supervisión de su respectivo pastor'".

"Lo normal es que los rebaños estén pastando a sus anchas en prados, sierras y montes destinados a ello y que el pastor no se encuentre las 24 horas del día con ellos. Lo que no nos parece normal es que los buitres ataquen a animales vivos", han subrayado, tras añadir que "adjudicar parte de la culpa de lo sucedido al ganadero por no estar allí no tiene ningún sentido".

"Animamos a todas las personas que sean testigos de algún ataque de este tipo para que lo graben y lo hagan público. De este modo, corroboraremos algo que ya venimos certificando desde hace tiempo: que los buitres han cambiado su naturaleza carroñera por otra depredadora, atacando a ovejas, potros y terneros vivos", han apuntado.

También han realizado un llamamiento "a todos los ganaderos que trabajan en extensivo para que nos hagan llegar al sindicato aquellos ataques que hayan sufrido en este último año para trasladar esta realidad" a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.