Castejón y EDP rompen barreras en la educación con 39 becas para jóvenes estudiantes

El Ayuntamiento de Castejón, en colaboración con la compañía energética EDP, ha formalizado la entrega de 39 becas educativas del programa ‘Green Education’ de su Fundación. Esta iniciativa tiene como principal objetivo romper barreras y apoyar a los jóvenes de la localidad para facilitar su trayectoria formativa, independientemente de la situación económica familiar.

Un impulso a la igualdad de oportunidades

Las ayudas se conceden bajo criterios que combinan el rendimiento académico con las circunstancias socioeconómicas de los estudiantes, buscando así favorecer la igualdad de oportunidades. Las cuantías varían según el nivel educativo: 500 euros para Infantil, Primaria y Secundaria, 1.000 euros para Bachillerato y Formación Profesional, y hasta 2.000 euros para universitarios.

Apoyo al talento local

La alcaldesa de Castejón, Noelia Guerra, ha valorado la importancia de esta colaboración para impulsar el talento local. “Estas becas suponen un reconocimiento al esfuerzo de muchos estudiantes de Castejón y un apoyo importante para que puedan continuar con su formación”, ha señalado Guerra.

Es fundamental colaborar en proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidades"

Para la alcaldesa, “es fundamental colaborar en proyectos que favorezcan la igualdad de oportunidades y ayuden a nuestros jóvenes a desarrollar todo su talento”. Además, ha subrayado que “la educación es una inversión de futuro para cualquier localidad. Por eso, valoramos muy positivamente la colaboración con entidades como EDP, que permiten impulsar programas que benefician directamente a nuestros jóvenes y a sus familias”.

La educación es una inversión de futuro para cualquier localidad"

Un programa consolidado

El programa Green Education de la Fundación EDP se desarrolla anualmente en municipios vinculados a la actividad de la compañía. Desde su inicio en el curso 2010-2011, la iniciativa ha beneficiado a más de 1.000 estudiantes, ayudando a reducir las barreras económicas en el acceso a la educación.

EDP es un grupo energético global y líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. Con una fuerte presencia en la Península Ibérica, la compañía es un referente en el sector, con más de 14 GW de capacidad instalada y una posición de liderazgo en generación distribuida y movilidad eléctrica.