Castejón blinda su suministro de agua: Así moderniza la red para garantizar su calidad

El Ayuntamiento de Castejón ha puesto en marcha una serie de actuaciones destinadas a mejorar el sistema de abastecimiento de agua de la localidad. Entre las medidas ya ejecutadas, el Consistorio ha llevado a cabo la limpieza de uno de los depósitos de agua, una actuación necesaria para garantizar el correcto estado de la red.

Estos trabajos se han podido realizar gracias a la habilitación de un sistema alternativo de bypass que ha permitido minimizar las afecciones tanto al municipio como al polígono industrial, manteniendo el suministro en todo momento.

Un nuevo plan de seguridad del agua

De forma paralela, el Ayuntamiento está trabajando en la actualización del sistema de control y seguimiento del agua. Este proceso incluye el alta en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) y la elaboración de un nuevo plan que permitirá gestionar mejor la red y prevenir incidencias.

Más seguridad y videovigilancia

El consistorio también ha decidido reforzar la seguridad de las instalaciones de abastecimiento. Para ello, se mejorará el cerramiento perimetral de los depósitos y se instalarán sistemas de videovigilancia para prevenir posibles accesos no autorizados y proteger estas infraestructuras esenciales.

Estas medidas responden, según ha explicado la alcaldesa, Noelia Guerra, a la voluntad de “mejorar el servicio de abastecimiento, reforzar la seguridad y avanzar hacia un sistema más moderno, controlado y eficiente”. El objetivo es, según sus palabras, garantizar “un suministro de agua seguro y de calidad para todos los vecinos”.

Anticiparse a posibles incidencias y ofrecer un servicio cada vez más fiable a nuestros vecinos" Noelia Guerra

En este sentido, Guerra ha añadido que “el Ayuntamiento continuará trabajando en la mejora de las infraestructuras hidráulicas” y en implantar nuevos sistemas de control. Estas acciones, ha concluido, permitirán “anticiparse a posibles incidencias y ofrecer un servicio cada vez más fiable a nuestros vecinos”.