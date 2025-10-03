El Ayuntamiento de Tudela obtiene más de 2 millones de euros de financiación FEDER para su Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU)

La Dirección General de Fondos Europeos, mediante Resolución de 1 de octubre de 2025, ha resuelto provisionalmente la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

En dicha resolución, se ha concedido al Ayuntamiento de Tudela una ayuda de 2.176.874 euros, lo que supone una tasa de financiación del 40% sobre un total de inversión prevista de 5.442.185 euros.

La misma cantidad ha sido asignada al Ayuntamiento de Pamplona, convirtiéndose ambas localidades en las únicas ciudades de Navarra que han obtenido financiación en esta convocatoria.

Estas ayudas europeas permitirán a Tudela avanzar en la puesta en marcha de actuaciones estratégicas orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en coherencia con los objetivos de la Agenda Urbana y el marco europeo de transición verde y digital.

El alcalde Alejandro Toquero ha manifesado que es “una grandísima noticia para Tudela, que va a disponer de más de 2 millones de euros para seguir en el imparable proceso de transformación y mejora de la ciudad, tal y como nos comprometimos”

“Este proyecto es fruto de un gran trabajo colectivo. Como concejal de Urbanismo me ha tocado coordinarlo y liderarlo; estoy orgulloso de que hoy salga adelante”, ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez.