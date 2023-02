UAGN analiza las ayudas por la crisis de precios y de la guerra

Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN, explica las ayudas que ha recibido el sector agrario. Analiza que son ayudas necesarios y solicita que estas sean mayores y sugiere que pueden ser de otro tipo. Con él analizamos las palabras de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez.

Itziar Gómez valoró en elpleno de la semana pasada que "desde hace un año se han habilitado diferentes ayudas extraordinarias encaminadas a reducir el impacto de la crisis en el sector primario", ayudas que ha cifrado en 20 millones de euros.

En respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, la consejera señaló que "la invasión de Ucrania supuso un elemento grave de perturbación del mercado y ha afectado de manera importante a los productos agrarios europeos, no solo a los navarros".

La consejera explicó que el incremento de los precios de las materias primas y de la energía ha conllevado un aumento de costes, "situando a muchas explotaciones en situación crítica". Además, Gómez indicó que a los efectos de la invasión de Ucrania "hay que sumar la situación de sequía del año anterior, que ha contribuido a la disminución de la viabilidad de los cultivos y mermas de la producción".

Por ello, la consejera afirmó que desde hace un año se han habilitado diferentes ayudas extraordinarias y ha ejemplificado que se ha puesto en marcha una línea de ayudas para los costes de productores de leche, otra para carne y otra para ayudas a fertilizantes. "En total se han destinado 20 millones de euros, de los que se han abonado ya 12 millones", ha asegurado.

Itziar Gómez señaló que se trata de "medidas extraordinarias para las que el Gobierno de Navarra y el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente han realizado un esfuerzo económico y de gestión importantísimo".

Al mismo tiempo, defendió que el departamento "también trabaja en medidas estructurales y ha elaborado el Plan Estratégico de Ganadería Extensiva". Además, ha destacado que el gasto destinado en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) "se ha incrementado de 54,5 a 86 millones de euros". "Hemos habilitado ayudas de excepción en los momentos que ha sido necesario, pero también trabajamos medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad del sector en Navarra", ha asegurado.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda le interpeló que "en el transcurso de esta legislatura las cosas en ganadería han ido a peor" y ha afirmado que "están cerrándose ganaderías día sí, día también". "No todo es apoyar con dinero, que también. Lo que hay que hacer es políticas escuchando a los sectores, políticas que ayuden a generar sinergias para que ellos puedan desarrollar su actividad con la máxima comodidad, y sin embargo desde el departamento lo único que se está haciendo es que los ganadores se cansen, que no tengan relevo generacional, que abandonen su actividad", ha asegurado.

Bujanda señaló que "el 43% del gasto dedicado a ayudas PAC es una apuesta por la biodiversidad y a mi me parece muy bien pero la gente tiene que saber que el 43% de su cesta de la compra es un peaje por la biodiversidad, que a mi me parece muy bien, pero no es un dinero que viene gratuitamente a los agricultores y ganaderos". "No habrá economía verde si no hay economía de ninguna manera, y Europa y las políticas de este Gobierno de Navarra nos abocan a la desaparición de las explotaciones", ha asegurado.

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri afirmó que "no hay duda alguna de que el sector está sufriendo muchísimo, pero creo que es importante el esfuerzo que se está realizando por el Gobierno y por la sociedad". En ese sentido, ha valorado los 20 millones de euros extraordinarios para ayudar al sector y ha considerado que el Gobierno "está realizando un buen trabajo".

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona señaló que su grupo lleva "ocho años trabajando desde el Gobierno para revertir la situación de recortes que hizo UPN, que dejó a la mínima expresión las ayuda al sector o directamente desaparecieron". "El sector atraviesa una situación complicada y la respuesta del Gobierno es más fondos del presupuestos destinado a ayudas ordinarias y a las excepcionales", ha valorado, mencionando también los 20 millones de euros activados por el Ejecutivo.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz además de las ayudas al sector, "lo importante son las medidas estructurales", advirtiendo de que "las explotaciones van desapareciendo". "Tendríamos que preguntarnos por qué no se produce ese relevo generacional. La preocupación por el modelo es importante. Hay pendiente un debate importante sobre el modelo de ganadería", ha asegurado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez defendió que el Gobierno de Navarra ha tramitado y abonado "con agilidad" las ayudas al sector, "para que la liquidez llegue a las explotaciones". "Estas son las actuaciones del Gobierno de Navarra, con las que desde Podemos vamos de la mano. Estamos haciendo un buen trabajo y está visto que la cogobernanza con el Estado nos reporta fondos para que el sector se vea acompañado", ha añadido.

Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, destacó que el sector ganadero "está pasando por muchísimas dificultades debido a la pandemia y la guerra de Ucrania". "Apoyo en este caso al departamento, porque se han implementado diferentes ayudas excepcionales de rescate, que no solo buscan el mantenimiento de la actividad, sino también la soberanía alimentaria y la generación de productos de calidad", ha señalado.