Titulares y suplentes tras 14 jornadas en Osasuna

Jagoba Arrasate está viviendo una temporada con altibajos en el banquillo rojillo. Tras dos exitosas temporadas el técnico de Osasuna está sufriendo la historia más habitual del equipo en Primera división que es luchar por salvar la categoría.

El equipo no está alcanzando el nivel de juego de la temporada pasada y tampoco está logrando tantos puntos en este primer tramo de la temporada. Las lesiones son el principal factor para no poder tener un once reconocible. Actualmente Arrasate tiene a 7 futbolistas que no están entrenandoal mismo ritmo que sus compañeros, algunos lo hacen de manera parcial y otros individual.

Tres jugadores rojillos han participado en los 14 encuentros disputados por Osasuna: Rubén García (todos de titular), Oier Sanjurjo (11 de titular y 3 de suplente) y Nacho Vidal (6 de titular y 8 de suplente).

Analizamos los datos que nos dejan los primeros 14 partidos de liga de Osasuna

LOS 11 CON MÁS MINUTOS

Cuatro futbolistas llevan más de mil minutos jugados esta temporada: Sergio Herrera con 1080 minutos, aunque ha perdido en los dos últimos partidos la titularidad en la portería, David García con 1170, Rubén García con 1181 es el jugador que más minutos ha jugado, y Oier Sanjurjo con 1063.

Les siguen Moncayola con 991 minutos, Íñigo Pérez con 844, Roncaglia con 857, Juan Cruz 751 y Roberto Torres 708. Nacho Vidal y Unai García completarían el 11 con más minutos con 640 y 643 minutos respectivamente.

TITULARES

Rubén García ha sido titular en los 14 partidos disputados por Osasuna este año, seguido por David García con 13 (se perdió un partido por aislamiento de COVID), Herrera con 12 y con 11 Oier y Moncayola. En el otro lado está Javi Martínez no ha sido en ningún partido titular, pero ha jugado dos partidos.

David García es el futbolista que más partidos ha completado jugando todo el encuentro, lo ha hecho en 13 ocasiones.

Las lesiones y que se incorporaron tarde han evitado que hayan tenido menos minutos de los esperados.

SUPLENTES

Los dos jugadores que han participado en más partidos saliendo desde el banquillo son Kike Barja con 10 (solo ha sido titular en dos partidos) y Nacho Vidal con 8. Les sigue con 5 Adrián López.

HAN PARTICIPADO EN TODOS LOS PARTIDOS

FICHAJES

Juan Cruz es el que más ha jugado con 751 minutos, le sigue Budimir con 539 y Calleri con 457. No han podido jugar más por las lesiones Jony, que ha jugado 450 minutos, y Lucas Torró, que lo ha hecho en 195. Las lesiones y que se incorporaron tarde han evitado que hayan tenido menos minutos de los esperados.

LOS NAVARROS

Seis futbolistas navarros están entre los que más minutos han jugado: David García, Íñigo Pérez, Jon Moncayola, Oier Sajurjo, Roberto Torres y Unai García. Les sigue con solo 254 minutos Kike Barja.