El Sadar, campo maldito para el Cádiz

Este sábado Osasuna recibe al Cádiz en El Sadar a las 17:30 en el partido correspondiente a la segunda jornada de liga. Osasuna llega mejor que el Cádiz choque liguero. Después del gran partido del viernes contra el Sevilla y las buenas sensaciones, el equipo rojillo llega con más confianza que los andaluces, que vienen de perder en su estadio contra la Real Sociedad.





Osasuna venció al Sevilla en partido inagural de esta temporada por 2-1. Los rojillos se adelantaron rápido, corría el minuto nueve de juego cuando el Chimy Ávila remató dentro del área un gran centro de una de las nuevas incorporaciones, Rubén Peña. El ex del Villarreal puso un caramelo desde la derecha para que el ariete argentino anotase de cabeza en la portería defendida por Bono, ganador del trofeo Zamora en la temporada pasada. Sin embargo, la alegría duró poco. Los visitantes empataron el partido en el 11 con un tanto de Rafa Mir y el resultado no se movió hasta el minuto 74. El canterano Aimar Oroz, que fue una sorpresa en el once, estaba cuajando un muy buen partido. El chaval redondeó la noche con un gol desde los once metros. El colegiado señaló un dudoso penalti del Papu Gómez a Moncayola. Aimar, formado en Tajonar, asumió la responsabilidad y ejecutó la pena máxima.





David García, Unai García, Chimy Ávila, Sergio Herrera y Moi Gómez vieron la tarjeta amarilla por parte de los locales. Papu Gómez, Fernando e Iván Romero del equipo sevillista.









El Cádiz vio como la Real Sociedad se llevó los tres puntos del Nuevo Mirandilla. El equipo txuri urdin venció por la mínima gracias a un gol de Kubo en el minuto 24 recibiendo un gran pase del centrocampista navarro Mikel Merino. El gol sentó muy mal al equipo cadista, que no dispuso de ninguna ocasión clara de gol en todo el partido. La Real pudo alargar el marcador, pero Conan Ledesma se encargó de que no fuese así. Una intervención milagrosa en el 65 para evitar el gol de Silva y dos prácticamente seguidas en el tiempo añadido para negarle el gol al flamante fichaje realista, Ali Cho, evitaron un resultado más abultado.





Díaz de Mera amonestó a Zaldua, Lucas Pérez, Iván Alejo y a Fali del lado amarillo y a Brais Méndez e Illarramendi de la Real Sociedad.









El Cádiz no saca algo positivo en El Sadar desde la temporada 1993. Aquella campaña los dos equipos empataron a uno con goles del osasunista por aquel entonces, Merino y Javier Germán por parte de los gaditanos. Y no gana en Pamplona desde 1989. Ese año el Cádiz ganó 0 1 con gol de Antonio Calderón, centrocampista zurdo que al acabar su trayectoria como futbolista entrenó al propio Cádiz y a equipos como el Huesca, Albacete, Tenerife y Salamanca entre otros.