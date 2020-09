Repaso de los partidos del Club Atlético Osasuna en competición Europea

Repaso a los 28 partidos de la historia de Osasuna en Europa.

11 victorias

30 goles a favor

David López máximo goleador con tres goles

Glasgow Rangers el único rival que ha repetido

Semifinales es lo máximo que ha llegado Osasuna

4 participacioes en UEFA Europa League

1 en Champions League

TEMPORADA 85-86

Osasuna debuta en Europa el 18 de septiembre de 1985 contra el Glasgow.

Derrota fuera de casa por 1-0 (1-0 Paterson 54') y victoria en El Sadar por 2-0 con goles de Rípodas 11' y Enrique Martín 40'.

Luego llega el Warengen. Derrota fuera de casa por 2-0 (Desloover 14' y Veyt 58'). En El Sadar Osasuna logra igualar la eliminatoria con goles de Orejuela 7' y Sola 10'. Pero un gol de Veyt en el minuto 61 eliminó a Osasuna con el marcador de 2-1.

TEMPORADA 91-92

Primera eliminatoria de treintaidosavos de final contra el Slavia de Sofía. Derrota en Bulgaria por 1-0 (Tzvetozar Dermendjiev) y noche mágica en El Sadar con triunfo por 4-0 con goles de Cholo 19', Bustingorri 21', Sola 68' y Bustingorri 79'.

En dieciseisavos Osasuna empata en El Sadar a cero con el Sttuttgart. En Alemania los rojillos hacen un gran comienzo y se ponen 0-3 con goles de Urban 8', Merino 12' y Urban de nuevo en el 46'. Pero en el tramo final reaccionó el rival y terminó el partido con un 2-3 en el marcador con los goles de Buchwald 82' y Sverrisson 89'.

En octavos de final llegó el poderoso Ajax. A la postre ganador de la competición. Derrota en El Sadar por 0-1 con gol de Dennis Bergkamp 48' y derrota fuera en Dusselford (el partido no se jugó en Amsterdam) por 1-0 con otro gol de Dennis Bergkamp 12'.

TEMPORADA 05-06

Participación efímera tras clasificarse como finalista de la Copa del Rey. El rival es el Rennes. Triunfo por 3-1. Frei 27’ adelantó a los franceses, empató en el 52 Milošević, pero en el tramo final Frei 74' de nuevo y Hadji 84' sentenciaron el encuentro. En el partido de vuelta en El Sadar 0-0 en el marcador.

TEMPORADA 06-07

Tras ser cuarto en liga Osasuna disputa la previa de la Champions League. El rival es el Hamburgo. Empate a cero en Alemania y se queda todo abierto para El Sadar. Se adelanta Osasuna con gol de Cuellar 6’, pero en el 75 empata De Jong. Los rojillos lo intentan hasta el final y Webó tiene la más clara del partido en los instantes finales al rematar un balón que a Milošević le venía a placer para marcar.

Osasuna queda eliminado de la Champions y accede a la Europa League. Fase previa contra el Trabzonspor, de Turquía. Gran inicio rojillo que se pone 0-2 en el marcador con goles de Valdo 21' y Juanlu 53'. Pero reacciona el rival y empata con goles de Gökdeniz Karadeniz 55' y Umut Bulut 89'. En el partido de vuelta el 0-0 del marcador le da el pase a Osasuna.

En la liga de grupos Osasuna se enfrenta en El Sadar al Heerenveen que terminan 0-0, fuera de casa al Lens con derrota por 3-1 con goles de Dindane 14', Cousin 74' (pen) y Boukari 88'. Para Osasuna marca Valdo en el 51, lo que suponía el 1-1. Gran partido en El Sadar frente al Odense con triunfo por 3-1. Los goles de Puñal 28', Puñal 66' y Romeo 86' dan la victoria. El propio Puñal marcó en propia puerta en el minuto 73. El Parma italiano es el último rival de la liguilla. Contundente victoria por 0-3 con goles de David López 33', David López 44' y Juanfran 82'.

De ahí se pasa a dieciseisavos de final contra el Girondins. Empate a cero ahí y triunfo inolvidable en El Sadar con gol de Nekounam en el minuto 120. En octavos el rival es el Rangers. En Glasgow Raúl García adelanta al equipo en el minuto 17 y Brahim Hemdani empata en el 92. En la vuelta, en El Sadar, triunfo local con gol de Webó en el 71.

En cuartos de final el rival es el Bayern Leverkusen. Triunfo en Alemania por 0-3 con goles de Carlos Cuéllar 1', David López 71' y Webó 73'. Ya en El Sadar Juanlu sentencia en el minuto 62 para terminar el partido 1-0.

Osasuna alcanza las semifinales de la competición. El Sevilla llega a Pamplona y cae derrotado por 1-0 con gol de Soldado en el minuto 55. En el partido de vuelta Osasuna se queda a un gol de la final al perder en el Sánchez Pizjuán por 2-0 con goles de Luís Fabiano 37' y Renato 53'.

Con esa derrota se pone punto y final a la participación de Osasuna en Europa en sus primeros 100 años de historia.

28 PARTIDOS

Ganados 11: Glasgow (C), Warengen (C), Slavia de Sofía (C), Sttuttgart (F), Odense (C), Parma (F), Girondins (C), Glasgow (C), Bayern Leverkusen (F), B ayern Leverkusen (C), Sevilla (C)

Empatados 9 : Sttuttgart (C), Rennes (C), Hamburgo (F), Hamburgo (C), Trabzonspor (F), Trabzonspor (C), Heerenveen (C), Girondins (F), Glasgow (F),

Perdidos 8: Glasgow (F), Warengen (F), Slavia de Sofía (F), Ajax (C), Ajax (F), Rennes (F), Lens (F), Sevilla (F)

Goles a favor 30: Rípodas, Enrique Martín, Orejuela, Sola (2), Cholo, Bustingori (2), Urban (2), Merino, Milošević, Cuellar (2), Valdo (2), Juanlu (2), Puñal (2), Romeo, David López (3), Juanfran, Nekounam, Raúl García, Webó (2) y Soldado

Goles en contra 21: Paterson, Desloover, Veyt (2), Tzvetozar Dermendjiev, Buchwald, Sverrisson, Dennis Bergkamp (2), Frei, Hadji, De Jong, Gökdeniz Karadeniz, Umut Bulut, Dindane, Cousin, Boukari, Puñal (pp), Brahim Hemdani, Luis Fabiano y Renato

