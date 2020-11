Se reduce el número de denuncias nocturnas en Pamplona, aunque siguen siendo altas

Se siguen produciendo en Pamplona las denuncias por reuniones de no convivientes, por no llevar mascarilla y por no cumplir el horario de restricciones frente al COVID 19

La noche del jueves Policía Municipal denunció a seis no convivientes por una fiesta en un piso en Pamplona y otras 34 sanciones por incumplimiento. Fernando Domeño atiende a Cope Navarra para realizar un análisis de la situación. Los datos en la capital navarra son mucho mejores, pero siguen siendo preocupantes al producirse 40 sanciones en una sola noche.

La Policía Municipal de Pamplona ha comunicado que ha denunciado la pasada madrugada a seis personas no convivientes que estaban participando en una fiesta en un piso del barrio de Iturrama.

Seguimos trabajando @policiaforal_na y @PamplonaIrunaPM

Esta tarde-noche se han realizado 34 denuncias, la mayoría por no llevar mascarilla y por no cumplir el horario.#Asino

Lo positivo, que han bajado mucho con respecto al jueves pasado gracias a la mayoría de la ciudadanía pic.twitter.com/asm7oEZJ2D — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) November 6, 2020

Además, la Policía Municipal ha formulado en la última tarde-noche otras 34 denuncias, la mayoría fueron por no llevar la mascarilla y también por no cumplir el horario de las restricciones frente al Covid-19.

El cuerpo policial ha explicado con un mensaje en Twitter que lo positivo del balance de estas últimas intervenciones es que "han bajado mucho con respecto al jueves pasado gracias a la mayoría de la ciudadanía".