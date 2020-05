PSOE-EH Bildu: ¿En la localidad navarra de Huarte comenzó todo?

EH Bildu se hizo con la Alcaldía de Huarte gracias a que el Partido Socialista Navarro argumentó no encontrar ningún candidato para poder acudir a la votación. Esto se produjo tras la abstención de Bildu en la votación en el Parlamento de Navarra y que permitía que la socialista María Chivite fuese presidenta del Gobierno de Navarra. En ese momento la alcaldesa de Huarte era la socialista Amparo López, pero tras conformarse el Gobierno dimitió para integrarse al ejecutivo y el Partido Socialista Navarro no ocupó la vacante. Al no tener el PSN edil en la localidad EH Bildu recuparaba la alcaldía. Desde el PSN se negaba el pacto mientras que desde la oposición se acusaba de que Huarte fuese el "primer pago" del pago por permitir que Chivite gobernase Navarra.

Javier Esparza, presidente de UPN, hablaba así el pasado 27 de agosto en 'La Linterna' con Ángel Expósito sobre lo sucedido en Huarte entre el PSN y Bildu.

Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, acusó esos días a los socialistas de "dar" la Alcaldía de Huarte a Bildu y preguntaba a Sánchez si "va a seguir mirando a otro lado", además aseguraba que el PSN "le ha dado la Alcaldía de Huarte a EH Bildu" y preguntó a varios dirigentes socialistas, entre ellos Pedro Sánchez, si "van a seguir diciendo que no hay pacto" con la formación abertzale. En un tuit, Javier Esparza pregunta en concreto a Pedro Sánchez, Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y Emiliano García Page si, "después de ver cómo el PSN-PSOE le da la Alcaldía de Huarte a EH Bildu en Navarra, van a seguir diciendo que no hay un pacto con EH Bildu". Esparza preguntaba si "van a seguir mirando para otro lado" y si "no se dan cuenta que les han engañado".

Así valoraba Bakartxo Ruiz de EH Bildu lo ocurrido en Huarte

La propia Bakartxo en el pleno de investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra "exigió" a presidenta la "cesión" de la Alcaldía de Huarte. Aquellas palabras se hicieron realidad.

En la localidad de Estella, Bildu se hizo con la alcaldía tras una moción de censura contra Navarra Suma realizada con dos transfugas del PSN. La moción de censura fue suscrita por EH Bildu, Geroa Bai y los ediles Jorge Crespo y Magdalena Hernández, expulsados del PSN por haberse sumado a la iniciativa.