Javier Esparza: "Es evidente que en Navarra hay un pacto del PSN con EH Bildu"

Este martes por la mañana en el municipio navarro de Huarte se ha vivido una situación muy 'simbólica'. EH Bildu ha recuperado la alcaldía provocado por la dimisión de la socialista Amparo López, que ha pasado a ser Directora General de Interior en el gobierno de Navarra. El edil socialista que debía sustituirla también ha renunciado al cargo, lo que ha hecho que el candidato abertzale, Alfredo Arruiz, recupere el gobierno de la localidad.

En 'La Lintera' en COPE, el candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, explica qué ha pasado en Huarte y por qué. "Creo que es el ejemplo de la cobardía del Partido Socialista Obrero Español y del PSN. Desde el punto de vista democrático lo normal es decir si tienes un pacto con EH Bildu. En Huarte hace 4 años los vecinos dieron el gobierno a los nacionalistas, que gobernaron en la pasada legislatura, pero en esta ocasión los habitantes del municipio dieron una mayoría a los partidos constitucionalistas y no a Bildu y Geroa Bai. Si las cosas fueran lógicas, lo normal es que entre todos hubiéramos hecho alcalde al candidato de la agrupación independiente y respetáramos así la voluntad de los vecinos de Huarte".

"La portavoz de EH Bildu en el debate de investidura de María Chivite le exigió la alcaldía de Huarte. Es evidente que tienen un pacto entre PSN y EH Bildu, pero por lo menos los nacionalistas no se esconden y son claros. Me parece miserable por parte del partido socialista, que ha jugado de una forma trilera y ha terminado dándole una alcaldía a Bildu como pago de favor ante la abstención en el gobierno de Navarra", explica el candidato de Navarra Suma.

"El PSOE insiste que no hay un pacto con EH Bildu, pero es muy difícil justificar que no lo haya. Los socialistas dijeron que Bildu no estaría en la mesa del Parlamento y si que está. En Navarra el PSN dijo que sería un gobierno monocolor y los nacionalistas que debía ser en coalición, y fue en coalición. Sánchez, Javier Lambán, García-Page no deben seguir excusando y justificando lo que no se puede justificar. Creo que hay líderes socialistas que han sido engañados por su propio partido. Porque desde el PSN les han dicho que no han pactado con EH Bildu y si lo han hecho. Estoy seguro que hay socialistas que no están de acuerdo con lo que ha hecho Chivite en Navarra", explica Esparza.

"La fórmula de 'España Suma' es bastante compleja y lo veo complicado. Yo se lo que supone y ha aquí ha salido muy bien porque Unión del Pueblo Navarro somo agrupación fuerte y el Partido Popular y Ciudadanos no tienen tanto peso en Navarra. Desde un liderazgo fuerte e indiscutible se puede plantear, pero debe haber generosidad, tanto por parte de quién lidera como por parte de quiénes se agrupan al proyecto. A nivel nacional tiene sentido pero es bastante complejo", concluye Javier Esparza.