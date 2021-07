Osasuna presenta a Cote, el quinto fichaje del verano

Esta mañana, en la sala de prensa del estadio de El Sadar, ha tenido lugar la presentación de Cote como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El futbolista ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez. "Es un jugador que casi coincidimos en Valencia hace mucho tiempo y es un jugador que nos da profundidad, que centra muchísimo, que tiene buena calidad de centro… A nivel personal, que sabéis que nosotros lo miramos mucho, lo tenemos seguro con Cote porque el conocimiento personal de él que tenemos es altísimo. Sus valores personales cuadran muchísimo con la filosofía del club, Jagoba lo ha tenido también. Todo ese compendio, junto con su voluntad, hhace que creamos que es un jugador que cuadra perfecto en el Osasuna que queremos", ha afirmado el responsable de la Dirección Deportiva.

??? A las puertas del cielo. pic.twitter.com/7lTyKpGgEr — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) July 7, 2021









Por su parte, Cote se ha mostrado ilusionado por la nueva etapa que comienza después de cuatro temporadas en las filas de la Sociedad Deportiva Éibar. "Voy a intentar dar lo mejor de mí y ayudar al grupo para que la afición se sienta orgullosa del equipo. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y esperemos que sea un gran año", ha comenzado. "Creo que Osasuna es un gran equipo. Es un equipo muy similar al Eibar y espero que sigamos en la misma línea que venía en estos años. Siendo un equipo fuerte, aguerrido y que los rivales se sientan incómodos cuando juegan contra Osasuna. Y yo intentaré aportar lo máximo, intentaré sumar y ayudar a mis compañeros en todo momento. Intentaré dar lo mejor de mí y ese es el objetivo. Y creo que si el equipo anda bien seremos todos mejores jugadores y espero que en este sentido Osasuna esté al máximo nivel y todos salgamos beneficiados de ello", ha comentado.

El lateral ha explicado que no tuvo dudas a la hora de aceptar la oferta de Osasuna. "Yo tengo claro que solo puedo estar agradecido. Osasunaapostó fuerte y fue fácil porque yo en cuanto supe del interés de Osasuna no dudé en venir. Estoy muy contento, creo que es un club que se parece a donde yo venía jugando y creo que es lo más similar a lo que estaba. Solo puedo estar agradecido de estar aquí".

El futbolista asturiano recibió además buenas referencias de exjugadores rojillos como Adrián y Jony. "Con Adrián y con Jony estuve hablando y me transmitieron un poco lo que tú bien dices. Creo que es donde más cómodo me siento. Estuve en otros equipos con esta filosofía y para mí fue fácil tomar la decisión. Creo que Osasuna es un gran club, tiene una gran afición y espero dar lo mejor de mí. Desde fuera, a Osasuna se le ve como un club sano, transparente y a la hora de lo futbolístico se ve el buen ambiente que tienen en el campo y la forma de jugar, que creo que es en lo que más nos fijamos los jugadores, en si encajas en esa forma de jugar que tiene en este caso Osasuna. Fue fácil tomar la decisión y siempre es bueno que los equipos tengan ese buen rollo dentro del vestuario y eso siempre será bueno para el club y para el equipo. Y en este caso Osasuna es así y mira lo bien que va".

Además, Cote se ha referido también al regreso de la afición. "Siempre me gustó este campo, desde que vine con el Sporting en 2009. Era pequeño pero había ambiente, con la afición cerca y siempre apretando. Y ahora con esta obra y esta dimensión creo que sube de nivel. Verlo lleno será muy bonito y por la afición que hay aquí será difícil que nos ganen. A ver si la pandemia va mejor, que yo en ese aspecto soy cauto, y hay que hacer caso a la gente que sabe, que son los sanitarios. Esperemos que vaya todo bien y cuanto antes la gente pueda venir y nos animen porque eso nos dará muchos puntos. Así se ve en la historia de Osasuna, que es difícil ganar en este campo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Braulio: "Cote es un jugador profundo que centra muchísimo"

Por su parte, Braulio Vázquez ha comentado la situación del club en el mercado en este momento. "Al final, sabéis que quedan dos meses de mercado, que queda muchísimo por hacer en teoría. Nosotros creo que ya tenemos a nivel porcentual igual el 98-99% de la plantilla. Tampoco puedo decir con rotundidad absoluta que no vaya a venir nadie. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy contentos de tener el perfil que tiene Cote. Cote es un jugador muy profundo, que centra muchísimo, que el año anterior dio ocho asistencias… Necesitábamos ese perfil y necesitábamos asegurar nuestra plantilla y creo que con Cote y las demás incorporaciones, aunque estamos a 7 de julio, tenemos la plantilla cerrada al 99% es para estar contentos. Aunque faltan dos meses. Primero vamos a trabajar en salidas, porque evidentemente hay overbooking en algunas posiciones y creo que trabajamos dentro de la tranquilidad de que tenemos la plantilla prácticamente cerrada, por no decir cerrada. Dejo un mínimo porcentaje porque esto es fútbol, pero creíamos y teníamos claros los objetivos y siempre os digo que nuestra forma de trabajar es hacerlo con mucha anticipación. A veces aciertas y otras te equivocas, pero si tienes claro los objetivos, con anticipación. Clubes como Osasuna no podemos ir a unas pujas cuando acaba el campeonato. Nosotros tenemos que ir antes si tenemos claros los objetivos, con el riesgo que eso conlleva. Creo que hemos acertado en cuanto a las contrataciones, pero llegará el verde, que es el máximo juez de todo esto y marcará si hemos acertado o no. Yo estaba convencido de que el año pasado teníamos mejor plantilla que el anterior y eso imagínate si lo digo después de Elche cuando fuimos allí siendo penúltimos. Pero, al final, creo que sí que teníamos claro que teníamos mejor plantilla y, al final, esa plantilla nos llevó a hacer una segunda vuelta fantástica", ha explicado.