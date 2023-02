Osasuna Femenino empata ante el Espanyol a cero

Las rojillas empataron lejos de casa pese al dominio en la primera parte y la superioridad numérica en la segunda.

Osasuna Femenino empató ante el Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pese a la superioridad de la primera parte y la expulsión por roja directa de una jugadora del Espanyol en la segunda.

Buen inicio de partido para un Osasuna Femenino que dispuso de tres ocasiones en los diez primeros minutos. Arantxa y Vilariño se asociaron por partida doble para intimidar a la meta rival, y sobre todo fue P. Zugasti, a través de una falta desde la frontal del área, la que estuvo más cerca de poner el primero en el luminoso. La siguiente media hora del primer acto transcurrió de forma más igualada, aunque Vera pudo materializar tras un gran centro de Merche Izal. El Espanyol, por su parte, creó sensación de peligro en algunos instantes, pero no llegaron a traducirla en disparos hacia la portería defendida por Maitane.

El próximo partido Osasuna Femenino jugará el 5 de marzo ante el AEM, en Tajonar

Tras el paso por los vestuarios, el partido transcurrió de manera muy igualada, a través de una disputa constante en el medio campo que no se tradujo en ocasiones. No obstante, A. Martín rompió la tónica del segundo acto con una ocasión clamorosa de gol que mandó lejos de la portería rojilla. En la siguiente jugada, Nuria veía la cartulina roja por interrumpir una jugada en la que Mar se marchaba sola, dejando al equipo dirigido por Kakun Mainz en superioridad numérica en el minuto 64. Valero tuvo en sus botas una gran oportunidad para materializar el que hubiese sido el gol de la victoria, pero la guardameta rival se lo negó. Osasuna Femenino no pudo aprovechar la superioridad ,y el partido concluyó con empate en el marcador.

Con este resultado las rojillas se marchan al parón con un empate en La Ciudad Deportiva Dani Jarque. El próximo partido Osasuna Femenino jugará el 5 de marzo ante el AEM, en Tajonar.





Espanyol: María pi., Nuria, N. Opazo, Pixu (Alba Mellado, m.62), A. Martín (Baudet, m.75), Chini, Luzu (J. Pablos, m.62), Carol Marín, Guerra, Caracas y Ari Márquez.

Osasuna Femenino: Maitane, Vera, Josune, Aitana, Merche Izal (Saioa, m.82), Celia, Mar, Vilariño (Iara, m.68), P. Zugasti (Carmen, m.68), Valero y Arantxa (M. González).

Árbitras: Ágata López, asistida en bandas por Elena Martínez y Michelle Santana. Amonestaron a las jugadoras visitantes Arantxa y Aitana, y a la local Nuria. Esta última fue expulsada de manera directa (m.64).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número veinte de Primera Federación disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto de Turquía y Siria.