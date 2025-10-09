Cerca de ochocientas personas participaron en la VI Feria de Empleo de ERLAC en la Cidade das TIC de A Coruña

Rubén tiene 20 años, estudia Relaciones Laborales y busca una empresa para realizar sus prácticas. Él es uno de los muchos jóvenes que en la mañana de este jueves se han acercado a la Sexta Feria de Empleo de ERLAC, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña. Encuentros como este les sirven para conocer los perfiles que quieren encontrar las empresas.

Alma es todavía más joven, 18 años, pero ya quiere acercarse a las inquietudes del mercado laboral. Y, por eso, ha acudido también a la feria celebrada en la Cidade das TIC. En total cerca de ochocientas personas participaron en el encuentro.

Uno de los primeros pasos para obtener éxito reside en la elaboración de un buen curriculum. Y esto también implica mucho esfuerzo, como ha explicado Eugenia Gargallo en su charla 'Botar o CV e cruzar os dedos non é estratexia. Deseña a túa busca con cabeza'. "Es superimportante entender que el curriculum genérico no funciona, que tú no le hablas lo mismo a tu madre que a tu amigo. Lo más importante es enteder con quién estás hablando y para eso tienes que investigar".

La Sexta Feria de Empleo de ERLAC, coordinada por la Xunta de Galicia y con el respaldo del Ayuntamiento de A Coruña, ha reunido a más de treinta empresas procedentes de diferentes sectores. Francisco Ameneiros es el responsable de recursos humanos de Acebron Group.

Además del trabajo juvenil, el otro foco en el que se ha centrado esta sexta feria de ERLAC es el de los desafíos y oportunidades que presentan los movimientos migratorios de empleo.