Viajar en autobús desde Ávila a Salamanca, Segovia y Valladolid es completamente gratis

Viajar en autobús desde Ávila a Salamanca, Segovia y Valladolid es totalmente gratis. Sólo tienes que hacerte la tarjeta Buscyl, puesta marcha por la Junta de Castilla y León y que permite la gratuidad de casi 200 rutas interurbanas de titularidad autonómica solo en la provincia de Ávila. Entre ellas, las líneas que conectan la capital abulense con esas otras tres capitales de provincias vecinas, lo ha explicado el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero.

Esta gratuidad está originado una mayor demanda del servicio, lo que ha propiciado que en la línea Ávila- Salamanca se hayan dado algunos problemas, como usuarios que al llegar a la estación se han quedado sin plaza. Para evitar estas situaciones la Junta está trabajado en un sistema de reserva anticipada a través de una APP. El delegado ha manifestado que están “pisando el acelerador para que esa solución llegue lo más rápido posible”.

La Junta reforzará además esta línea Ávila-Salamanca con más autobuses en cuanto haya una aproximación más exacta del número de usuarios.

En la actualidad más de 6800 abulenses ha solicitado su tarjeta buscyl. Puedes hacerlo a través de la web www.buscyl.es . Está es la forma más sencilla y rápida, aunque también puede solicitarse de manera presencial, lo que te llevará algo más de tiempo hasta tener la tarjeta disponible.

Para que te hagas una idea a lo largo del año pasado más de 140.000 personas viajaron en alguna de estas líneas que ahora son gratuitas.