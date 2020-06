Montero no entiende "homologable" el criterio para que Navarra participe del fondo de 5.000 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes en el Senado que no se puede mantener que los criterios para el reparto del fondo estatal de 5.000 millones para compensar a las comunidades por menores ingresos a raíz de la crisis del Covid-19 sean "homologables" para Navarra y las comunidades del régimen común.

La ministra ha respondido en el Pleno del Senado a una pregunta del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, que ha censurado que Navarra y el País Vasco no vayan a participar de este fondo de 5.000 millones.

El senador ha asegurado que se trata de circunstancias excepcionales causadas por el coronavirus, que ambas autonomías van a perder ingresos como el resto (unos 800 millones en el caso de Navarra, ha dicho) y que deberían participar de ese reparto.

"Desde la honestidad intelectual --le ha respondido la ministra-- no me puede usted mantener que los criterios para Navarra y País Vasco pueden ser homologables al resto de Comunidades del régimen común. Ustedes tienen un volumen de recaudación con unas figuras fiscales que no tienen el resto. Y se tienen que asumir riesgos, para lo bueno y lo malo".

Montero ha recordado que las comunidades forales recaudan IRPF, IVA y Sociedades y se ha mostrado sorprendida por la reclamación de Geroa Bai, cuando esta formación defiende la "singularidad" de ambas Comunidades.

Ha explicado que Navarra y País Vasco sí participarán en los fondos para gasto sanitario (9.000 millones en total) y educación (2.000 millones) y que en este caso sí entiende que puede ser "homologable" la situación de estas comunidades y la del resto.