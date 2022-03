Luis Delgado (Canasa Logística): "Se cotizan los precios en el día para ese día"

En Cope Navarra hoy visitamos sectores claves para conocer como el paro del transporte y la subida de costes está afectando a sectores claves como el ganadero, pescatero, agricultor y en general al sector de la alimentación.

Hablamos con Juanma Garro presidente de Lacturale que relata como en "Lacturale no tenemos graves problemas de transporte o con los piensos ya que tenemos propios, no nos está afectando tanto en este aspecto pero sí en los precios", "hoy nos cuesta 15 centimos más producir la leche, todos los costes se han incrementado en toda la cadena y yo me pregunto, si a todos nos aumenta quien se queda el dinero...". Garro ve dificil solucion al problema porque aunque lleguen ayudas no son suficientes y todavía tardarán en hacerse reales en el tiempo.

Victor Fernández es pescatero, esta semana ha tenido que ir hasta los mismos puertos a traer algún producto. "No tenemos desabastecimiento general porque la faena en los mares del norte no ha parado tanto como en andalucía y el mediterraneo, lo que viene de allí si que falta pero es poco", en cuanto al precio "está subiendo aunque no mucho todavía pero si no se buscan soluciones a los pescadores no les saldrá rentable salir a faenar".

Por último, visitamos una distribuidora de alimentación Navarra, Canasa Logistica donde están notando la falta de producto según avanza la crisis del transporte y sobretodo si el producto llega de grandes centros logísticos. "Vamos jugando con los stocks el problema está con los productos de gran rotación como la carne, la leche, lacteos...", nos cuenta Luis Delgado responsable de operaciones, pero el mayor problema son los precios "desde que ha emprezado esto cada día cambian los precios, se cotiza el producto en el mismo día y para el día y hay productos que se han vuelto prohibitivos como el aceite, los huevos, los lacteos..."