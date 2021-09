Las verduras de Navarra y Leandro Gil del Restaurante La Biblioteca del Hotel Alma de Pamplona protagonistas

Navarra va a celebrar la I Semana de las Verduras de Invierno del 1 al 7 de octubre en Madrid para promocionar la calidad del producto local. Se trata de una iniciativa impulsada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que contará con la participación de 3 chefs navarros de reconocido prestigio, uno de ellos, distinguido con Estrella Michelín. Cocinarán verdura navarra en los restaurantes de otros 3 chefs, también reconocidos en Madrid para promocionar el producto agroalimentario de la Comunidad Foral y ligado a su alta calidad.

Así lo ha dado a conocer la consejera Itziar Gómez, quien ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es “abrir una ventana de oportunidad para dar a conocer nuestras verduras fuera de la Comunidad Foral, ligadas a la alta calidad que representan y, al mismo tiempo, mostrar que se puede consumir verdura de navarra todo el año y no solo en las campañas más tradicionales de primavera”.

La consejera ha añadido que “si Navarra es sinónimo de buena verdura, el propósito de este evento es potenciar su valor y dar mayor difusión a un género repleto de valores saludables fundamentales en una dieta equilibrada, pero también de sabores y diversidad culinaria, de la mano de chefs de reconocido prestigio que aportarán el talento creativo de sus platos”.

En concreto, el programa cuenta con la participación de los chefs navarros Leandro Gil, del Restaurante La Biblioteca del Hotel Alma de Pamplona, Iñaki Andradas, del restaurante Baserriberri de Pamplona / Iruña, y Natxo Gómara, del restaurante Verduarte del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte; así como de los chefs asentados en Madrid Adolfo Muñoz, del Palacio de Cibeles; Ricardo Gil, del restaurante La Huerta de Tudela de Madrid; y Juan Miguel Sola, de La Manduca de Azagra.

Además de las verduras, protagonistas de esta Semana, los vino de la DO Navarra o el queso de la DO Idiazabal y la DO Roncal, que este 2021 cumple su 40 aniversario, también tendrán cabida.

La Semana de las Verduras de Invierno arrancará con una presentación institucional el próximo lunes 27 en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, a la que acudirán todos los chefs participantes en esta edición, así como con la profesora de Nutrición de la Universidad de Navarra, Marta Cuervo, y continuará con demostraciones gastronómicas entre el 1 y el 7 de octubre en diferentes espacios de referencia de Madrid, desde el Mercado de San Miguel, hasta el Hotel Fénix Gran Meliá o Platea, el espacio de ocio gastronómico más grande de Europa.

Una vez comenzada la semana del evento, el viernes 1 de octubre, de 13 a 15 horas, habrá una degustación de Queso Roncal en el Mercado de San Miguel y, por la noche, el chef Iñaki Andradas preparará una cena especial en el restaurante Krápula. Al día siguiente, el mismo chef será el encargado de preparar un menú en el Mercado de San Miguel y, por la noche, será el turno del restaurante La Manduca de Azagra.

El domingo le corresponderá el protagonismo a los vinos navarros, ya que el Mercado de San Miguel ofrecerá una degustación de vinos, mientras que por la noche será el Hotel Fénix Gran Meliá el que ofrezca una cata profesional de la Denominación de Origen Vinos de Navarra. Durante el lunes se ofrecerá una comida y una cena en el Restaurante Palacio de Cibeles con el chef Leandro Gil y el chef Adolfo Muñoz, mientras que el martes será Natxo Gómara quien mostrará su cocina por la mañana en el Mercado de San Miguel y por la noche en un show cooking con espectáculo y cena en Platea.

El miércoles será el Restaurante La Huerta de Tudela el que organizará un menú especial y, por último, la semana concluirá el jueves 7 de octubre con un acto Institucional en la Casa de México y una hermandad gastronómica de México y Navarra.