Joseba Asiron, el profesor de ikastola que volverá a ser alcalde de Pamplona por EH Bildu gracias al PSOE

El río ya sonaba desde hace tiempo y finalmente esta mañana COPE confirmaba que el PSN había llegado a un acuerdo con Bildu para arrebatar la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN.

De esta manera los socialistas junto con EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin firmarán la moción de censura cuyo contenido se conocerá esta misma mañana.

13 dic 2023

PSOE; de voto en blanco a luz verde

Ibarrola había accedido a la alcaldía como la candidata de la lista más votada con 11 de los 27 votos del pleno, los 9 de su grupo más los 2 del PP, en una sesión en la que entonces los socialistas votaron en blanco.

No se llegaba en aquel momento a un acuerdo entre el resto de fuerzas políticas, pese al intento de los de Bildu, con 8 concejales, de pactar un Gobierno a cuatro con PSN (5), Geroa Bai (2) y Contigo Zurekin (1).

Sí que hubo horas antes un intento 'in extremis' para que los socialistas no impidieran la alcaldía abertzale aunque no aceptaran un pacto. Finalmente el acuerdo no llegó y la alcaldía se quedó en manos de la lista más votada, UPN.

Desde entonces, y ante las dificultades de la alcaldesa para sumar mayorías, la posibilidad de una moción de censura siempre ha estado en el aire si bien acontecimientos recientes, como el hecho de que el PSN facilitara que EH Bildu accediera a la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, apuntaban ya a cambios en esa dirección.









Joseba Asiron



Ahora, si se cumple la hoja de ruta y prospera esta moción, sería el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien tomará el bastón de mando del consistorio navarro.

Para este licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad de Navarra, no se trata de un nuevo desafío. Conoce de sobra el ayuntamiento y sus entresijos ya que fue alcalde de Pamplona entre 2015 y 2019.









Primer alcalde de Bildu en el ayuntamiento de Pamplona

Asiron, nacido el Pamplona en 1962, fue investido gracias al apoyo de Geroa Bai, Aranzadi (lista apoyada por Podemos) e Izquierda-Ezkerra. UPN y PSN, por su parte, votaron a sus propios cabezas de lista, Enrique Maya y Maite Esporrín.

El abertzale se convirtió entonces en el primer alcalde de Bildu en la historia del consistorio pamplonésdesbancando a UPN de la alcaldía tras 16 años de poder regionalista.

Profesor de ikastola, además de político, Joseba Asiron, se comprometía en su discurso de toma de mando, que por cierto realizó en castellano y euskera, a "trabajar por la paz" con el objetivo de "alcanzar un espacio de convivencia basado en el respeto a todas las personas, sus ideas y sus proyectos".

Aseguraba en aquel momento que haría un esfuerzo "especial" en relación con "todas las víctimas y con su derecho a la memoria, a la justicia y la reparación" y mostraba su "ansia" por que el Ayuntamiento constituido fuera "el motor que nos permita superar los fosos y las murallas que en los últimos tiempos nos han separado". "La puerta está abierta para todos, pero sobre todo el corazón", decía en 2015.

Declaración de bienes

En la declaración de bienes de José María Asiron Saez -como figura en el encabezamiento- publicada por el Ayuntamiento de Pamplona consta que tiene el 50% de una vivienda comprada en 2007 con un valor catastral de más de 60.000 euros, un préstamo hipotecario de 40.000 euros, varias cuentas y depósitos bancarios que oscilan entre los 3000 y poco más de 6000 euros y dos motos.

Además reconoce otras actividades como colaborador habitual de un diario de noticias y un proyecto editorial con Txalaparta.

