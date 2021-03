Javier Esparza califica de “una más” un mapa en el que “se vende que hay una nación vasca”

El líder de Unión del Pueblo Navarro y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza muestra su indignación ante una noticia que publica el medio de la Comunidad Foral el “Diario de Noticias” . Una información bajo el titular “El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acercado a 110 de los 188 presos de ETA” en la que además por el contenido se muestra un mapa con la ubicación de los presos de ETA y en el que se ve Euskal Herria en lugar de Navarra y País Vasco. Para el presidente de UPN "se está vendiendo es la imagen de que aquí hay una nación vasca".

El líder del partido regionalista navarro considera que los datos de la asociación Etxerat que publica Diario de Noticias "generan la duda de que haya acercamientos de presos a cambio de que Bildu esté apoyando el Gobierno de España y de Navarra". Es por eso que Esparza señala a PSOE y PSN "han cruzado una línea que jamás debieran haber cruzado desde el punto de vista ético e institucional", ya que señala que los socialistas "están apoyando y fortaleciendo a aquellos que quieren que Navarra desaparezca como lo que es hoy, una comunidad foral dentro de España y de Europa. Están fortaleciendo a aquellos que Navarra sea anexionada por Euskadi" y concluye diciendo que está "seguro de que eso hay miles de socialistas que no lo comparten".

EL MAPA

La infografía del mapa muestra a Euskal Herria, por lo que Esparza considera que "al final lo que se está vendiendo es la imagen de que aquí hay una nación vasca. Y eso es en lo que están trabajando EH Bildu, Geroa Bai y PNV". Apunta a que "eso es lo que está permitiendo el Partidos Socialista en Navarra y en Madrid" y se lamenta de que "cualquiera de los dos están fortaleciendo los proyectos que quieren que navarra deje de ser lo que es".

El presidente de UPN señala que "el votante socialista ha defendido la libertad y la democracia en este país desde siempre" y recuerda que "han sido perseguidos". Por lo que el político considera que los socialistas "no ven con buenos ojos los acuerdos con EH Bildu sin exigirle nada a cambio" ya que "están pactando con Bildu y no se arrepiente de lo que han hecho" y concluye que Bildu "no respeta a las victimas" al no acudir a los homenajes que se hacen a las víctimas de ETA.