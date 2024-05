Hablar con los muertos a través de la IA: ¿un límite infranqueable?

¿Podemos hablar con los muertos a través de Inteligencia Artificial? No, no se trata de sesiones de espiritismo ni efectos paranormales. Sobre ello plantea varias preguntas Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Kutxa

Imagine que se entrena un sistema como ChatGPT con la información de una persona concreta, sus textos en blogs, redes sociales, vídeos de Youtube, o de las grabaciones en reuniones familiares. Si hay suficiente información, la conversación con ese Bot sería muy parecida a la que tendríamos con la persona original. Por otro lado, recuerde el anuncio en el que se revivía a Lola Flores hablando del acento andaluz. Está disponible la tecnología para imitar el rostro y la voz de una persona, también a partir de datos de su imagen y su voz, lo que llaman "Deep Fake" a veces. Ahora reunámoslo todo en una conversación por videoconferencia, te está contestando el rostro, la voz y la "personalidad" de alguien que realmente no está ahí, lo hemos sintetizado a partir de la información que ha ido dejando. Y esa persona podría estar muerta.

No se trata de ciencia ficción, es algo ya posible y que si no es comercial no tardará en serlo, del mismo modo que hay empresas que fabrican un clon genético de tu mascota. Y esa cuestión plantea un montón de dilemas, tanto éticos como prácticos. No solo se trata de si está bien o no hacerlo, sino de si nos haría bien o no disponer de una versión sintética de nuestros seres queridos fallecidos.

¿Es sano para la salud mental?

Alfonso Echávarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, considera que esta idea puede tener muchas pegas, aunque haya “investigadores o autores” que la defiendan. “Una pega ética porque estamos hablando de que una máquina suplanta a un ser humano fallecido. Pero una máquina jamás va a replicar al 100% un sistema de pensamientos o de sentimientos, sino que funciona con algoritmos”.

Alfonso Echávarri indica que también puede interferir en un proceso de duelo. “Tal vez contribuya a la cronificación de las fases más dolorosas del duelo, como puede ser la negación, que es la primera, y la aceptación, que es la última. Si tenemos en una pantalla un avatar que es similar y parecido, que nos habla con el mismo tono de un ser querido fallecido, nos puede alimentar la fantasía de que no ha fallecido”. Esto puede llevar a muchos trastornos porque hay “una desconexión con la realidad”.

Alfonso Echávarri ha indicado que no sólo le ve riesgos y peligros, ya que esta tecnología puede ayudar también. Eso sí, con control humano. “Depende como se haga, también puede tener elementos positivos, no tanto el hablar con un ser querido, pero sí que puede tener elementos positivos. Pero siempre que esté un ser humano controlando todo”.