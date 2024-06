Se espera un año de cosecha de cereal de record

El sector primario y la industria agroalimentaria navarra supone el 7,5 por ciento del valor añadido bruto en Navarra. Un sector estratégico, según el consejero de desarrollo rural, Jose María Aierdi, quien destaca que el año pasado 28.838 afiliados a la seguridad social eran del sector agro, un 9,5 por ciento del total de la afiliación.

Parte de los trabajadores del sector están ahora en plena campaña de cereal. Una campaña en la que se espera batir récords, se espera recoger más de 800.000 toneladas. INTIA espera una buena cosecha de cereal este año.

En algunas zonas de la Ribera Navarra la cosecha ya ha comenzado, en Tierra Estella empezarán esta semana y en otras zonas, como en Pamplona y Comarca, van a esperar hasta la última semana de junio.

Cómo lo ven los agricultores

En la Zona de la Ribera y Tierra Estella las sensaciones son buenas tras un año pasado horrible. "Hubo campos que incluso se quedarán sin cosechar, fue el peor año en los últimos 25", explica David Navarro, agricultor de la Ribera.

En Tierra Estella se espera un buen año para el trigo, cola, guisante, todo lo que es cereal. "Hay zonas en las que no llovió en noviembre que igual no funcionan bien, pero la mayoría ha tenido una buena siembre con temperaturas frescas y lluvia en invierno y ahora calor", explica Jose Miguel de Torres. "Eso si, habrá que ver las lluvias que llegan este fin de semana que no lo fastidien".

En la cuenca de Pamplona y Merindad de Sangüesa hay buena perspectiva, eso sí, después de un invierno complicado, "La siembra fue muy complicada en noviembre, en muchos campos se retrasó mucho y en vez de trigo ha habido que poner girasol", cuenta Txumari Artajo agricultor en Sangüesa.