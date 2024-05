Crece la afición a la tauromaquia en Navarra y España

Navarra cuenta con unas 70 ganaderías de reses bravas. En 2022 había casi 10.000 reses de lidia censadas en la comunidad foral. De hecho, fue la que más censó ese año. La Comunidad Foral es la región con más explotaciones de ganado bravo del norte del país. Un reflejo de la importancia de este sector en la Comunidad, cuya máxima expresión son los sanfermines y los distintos festejos taurinos de los pueblos.





Hoy 16 de mayo, en el día Internacional de la tauromaquia, en Cope Navarra, vamos a conocer cuál es el estado de salud de las ganaderías de reses bravas en la Comunidad foral. La tauromaquia es cultura, es tradición, es economía, es historia...

Lo cierto es que parece que la situación económica no es la más idónea para todas estas ganaderías. La pandemia les obligó a matar a muchas vacas, con lo que redujeron las ganaderías y ahora están intentando recuperarlas. Los costes de producción han crecido y eso ahoga más todavía al sector. El ganadero Miguel Reta comentaba que tenían el mismo problema que los agricultores: “La documentación, la PAC y todos los problemas que están llevando medioambientales y de documentación y los altos precios de las materias primas. Con los precios de los cereales y los piensos estamos también en la cuerda floja”.

José Antonio Baigorri, de la ganadería Pincha, aseguraba que antes de la pandemia tenía gastos de entre 130.000 y 140.000 euros. Ahora, sus costes son de más de 200.000 euros. “El tema de encierros hemos subido un 3%, el año pasado también, pero es que no ha subido ni por el forro lo que yo te estoy hablando los porcentajes”.

Ayudas en pandemia

Durante la pandemia, momento en que el sector se frenó en seco, fueron los momentos más duros para muchos de ellos. Con ningún beneficio y teniendo que sacrificar parte de su ganado. Miguel Reta felicitaba al Gobierno de Navarra porque entonces llegaron las ayudas, pero reconoce que se necesitan más ayudas. “Fueron la primera administración que echó la pata adelante y nos ayudó y tuvimos distintas líneas de subvención. Pero, como siempre hemos dicho, han sido parches. Nunca han llegado a poder parar la sangría que estamos teniendo”.





José Antonio Baigorri recuerda que las ayudas ICO no eran subvenciones, eran unos créditos que siguen pagando. “Los ICO los cogimos porque yo no tenía 300.000 para poder soportar dos años sin meter un duro en casa. Pero no se ha terminado, seguimos pagando”.

En el sentido económico, las ganaderías todavía no se han recuperado de los años de pandemia. Como vemos, cada vez más ahogados por los elevados costes de producción.

Problema cultural

Miguel Reta ha indicado el problema es de “complejos”. Ha comparado las ayudas, la afición y el respeto sobre la tauromaquia que se tiene en España con la que se tiene en Francia. “Hay muchos complejos, en todos los colores, en todos los partidos políticos. En el sector de la tauromaquia (en Francia) son un ejemplo, son una minoría pero trabajan por su causa y luchan y la defienden sin ningún complejo”.

Es más, José Antonio Baigorri ha destacado la gran afición que hay en Francia y lo que están trabajando por distinguirse y por ser especiales. El propio Baigorri se quejaba de que se politice el mundo de los toros. “¿Por qué se tienen que calificar los toros como de derechas, ni de izquierdas, ni de medio? Es una afición que tenemos, es una tradición y ya está. Para los de izquierdas, para los de derechas y para los del centro”.





Ambos han coincidido en que, a pesar de lo que digan algunos políticos, sobre todo del lado más de izquierda del Gobierno de España, la afición está creciendo. “Nos están intentando convencer a la sociedad en general de que la tauromaquia está perdiendo fuerza, y es al revés. En la calle hay mucha fuerza popular. La juventud está participando como nunca ha participado. Al final, esto es política”. Se esperan más de 22.000 festejos taurinos este año.

Y es que Miguel Reta ha asegurado que cuando a la gente se le intenta imponer en la calle, la población reacciona. “Cuando hay imposiciones de cualquier tipo, al final ellos se vuelven en contra de esas normas. La juventud en estos momentos no quiere tragar con esto”.

Así pues, aunque en lo económico la situación no es ideal, lo cierto es que los festejos están llenos de aficionados a los toros. Y ambos tienen una buena temporada de festejos taurinos.

Como vemos, el sector de las reses bravas en Navarra es un sector fuerte, potente. Además, Miguel Reta, ha indicado que es un sector unido. Sobre todo después de la pandemia.

Ya han empezado distintos festejos taurinos: Cabanillas, Fitero, Estella, Los Arcos...