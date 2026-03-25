Las guarderías de Extremadura dan por hecho que el nuevo Gobierno garantizará las ayudas que consideran vitales para su supervivencia ante la baja natalidad

Las ayudas de la Junta de Extremadura para familias con niños de uno a tres años han supuesto un balón de oxígeno para las guarderías privadas de la región. Así lo ha valorado Juan Ruiz, presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (ACEIGEX), quien reconoce que estas subvenciones han logrado frenar una sangría de cierres provocada tanto por la caída de la natalidad como por la creación de aulas públicas para niños de uno y dos años.

Según Ruiz, el descenso de nacimientos y la apertura de plazas en centros públicos "hacía muy difícil la continuidad para muchos centros infantiles". Sin embargo, las ayudas han logrado que "casi el 100 por 100 de las familias escolaricen a los niños de 0-3 años", lo que ha permitido que, a pesar de haber menos niños, haya un mayor porcentaje de escolarización. "Eso hace que para tanto los centros infantiles, guarderías, tanto públicos como privados, pues que haya suficiente demanda", explica.

Han conseguido que casi el 100 por 100 de las familias escolaricen a los niños de 0-3 años" Juan Ruiz, sobre las ayudas del Ejecutivo regional Presidente de ACEIGEX

Confianza en el nuevo Ejecutivo

De cara al futuro, el sector espera que el próximo Gobierno de la Junta, que previsiblemente formarán PP y Vox, dé continuidad a esta línea de ayudas. Consideran que se alinea con los objetivos de la Unión Europea de fomentar la escolarización temprana, ya que "está demostrado que los niños que van a centros infantiles desde chicos, pues tienen un mejor currículum académico luego más tarde".

Desde ACEIGEX se muestran "tranquilos", ya que, según recuerda su presidente, cuando propusieron la idea "tanto PP como VOX, que son los que supuestamente van a llegar a un acuerdo, sí que apoyaban estas ayudas para las familias". Valoran además que se apoyase la libertad de elección de centro. A esta confianza se suman los mensajes recibidos desde la propia Consejería de Educación, que les han pedido que estuviesen "tranquilos".

Los centros infantiles valoran que PP y Vox apoyen la libertad de elección de centro

Los mensajes desde la administración regional apuntan no solo al mantenimiento, sino a una posible mejora. La expectativa es que para el próximo curso se pueda implementar la ayuda para el tramo de 0 a 1 año, el de menor escolarización debido a los permisos de maternidad y paternidad y al cuidado por parte de los abuelos.