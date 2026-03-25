Un vecino de Castell de Ferro descubre el sexto cadáver en la playa en 10 días
El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, podría estar vinculado a la llegada de una patera durante la última semana
Motril - Publicado el
1 min lectura
El cuerpo sin vida de un hombre, al parecer joven y en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado este martes en la orilla de la playa de Castell de Ferro, en la costa de Granada. El hallazgo se ha producido sobre las 12:15 horas por un vecino que paseaba por la zona, quien ha dado aviso a la Guardia Civil.
Seis cuerpos en nueve días
Se trata del sexto cadáver que aparece en esta franja del litoral granadino en la última semana. El hallazgo anterior se produjo el pasado sábado en la playa de la Rijana, donde el cuerpo de un hombre flotaba en el mar. Previamente, en la playa de Cambriles, se encontró a otro joven de rasgos magrebíes y los cadáveres de otros tres varones.
Las investigaciones apuntan a que podrían estar vinculados a la llegada de una patera horas antes a la misma playa de Cambriles. De esa embarcación, 17 personas fueron localizadas con vida tras alcanzar la costa a nado, presuntamente después de ser obligadas a tirarse al agua. Se desconoce por ahora si los seis fallecidos forman parte de esa expedición.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MOTRIL
"¿Hace falta recordar las habilidades de María Jesús Montero como consejera de Economía en los gobiernos de Andalucía?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h