Un vecino de Castell de Ferro descubre el sexto cadáver en la playa en 10 días

El cuerpo sin vida de un hombre, al parecer joven y en avanzado estado de descomposición, ha sido hallado este martes en la orilla de la playa de Castell de Ferro, en la costa de Granada. El hallazgo se ha producido sobre las 12:15 horas por un vecino que paseaba por la zona, quien ha dado aviso a la Guardia Civil.

Seis cuerpos en nueve días

Se trata del sexto cadáver que aparece en esta franja del litoral granadino en la última semana. El hallazgo anterior se produjo el pasado sábado en la playa de la Rijana, donde el cuerpo de un hombre flotaba en el mar. Previamente, en la playa de Cambriles, se encontró a otro joven de rasgos magrebíes y los cadáveres de otros tres varones.

Las investigaciones apuntan a que podrían estar vinculados a la llegada de una patera horas antes a la misma playa de Cambriles. De esa embarcación, 17 personas fueron localizadas con vida tras alcanzar la costa a nado, presuntamente después de ser obligadas a tirarse al agua. Se desconoce por ahora si los seis fallecidos forman parte de esa expedición.