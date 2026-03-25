Guadix se convierte en el epicentro del vino con su XV Feria de Primavera

El Ayuntamiento de Guadix ha presentado la XV edición de la Feria Primavera y Vino, que se celebrará del 27 al 29 de marzo. El evento, organizado en colaboración con la Diputación de Granada y la Asociación de Vitivinicultores Altiplano de Sierra Nevada, ha sido anunciado por el alcalde, Jesús Lorente, junto a otros representantes del sector.

Un nuevo espacio para crecer

Esta edición se traslada al Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón, un emplazamiento más amplio para que la feria siga creciendo como referente provincial e incluso autonómico. El recinto contará con 12 stands de bodegas participantes y 6 puestos de comida, distribuidos a lo largo de todo el parque para facilitar el acceso del público.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 19:30 horas, jornada en la que también se entregarán los premios del VII concurso Vinos de Altura. Entre las bodegas participantes se encuentran Muñana-Agro Sierra Nevada, Saaboor, Palenzuela García, Pago de Almaraes y Vertijana, acompañadas de empresas gastronómicas como Jamones Quesada Carpio y Delicias Cárnicas del Mediterráneo.

Un impulso para la comarca

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha puesto en valor el evento, destacando "la gran calidad que tienen los vinos de esta zona, gracias a las condiciones ambientales de la misma y la gran labor de los bodegueros". Según el primer edil, la feria consolida a Guadix como un referente del turismo enológico en la provincia.

Este posicionamiento repercutirá muy positivamente en la economía de la ciudad, ya que se espera una ocupación hotelera muy alta durante el fin de semana del evento, consolidándolo como una cita de referencia a nivel provincial.