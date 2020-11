La cantera ha disputado el 34,05% de los minutos de esta temporada

A pesar de que tres de los cinco jugadores que más minutos han disputado en Osasuna esta temporada son canteranos, lo cierto es que la foto fija de los minutos disputados hasta el momento refleja otro análisis. Y esa cifra refleja que los minutos disputados por canteranos suponen el 34,05% del total de la plantilla: David García, Oier Sanjurjo, Jon Moncayola, Unai García, Roberto Torres y Kike Barja, por orden descendente.

Los números de Osasuna del inicio de temporada ♥️��

�� El papel de la cantera

�� La aportación de los fichajes

�� La clasificación a porcentaje https://t.co/98ibiGoaY0 — Deportes COPE Navarra (@DeportesCopeNav) November 10, 2020

Esta cifra de 34,05% es, uno de los datos más altos de las últimas cinco temporadas del club en Primera. El año pasado, con Jagoba Arrasate en el banquillo y tras realizar una gran temporada, la presencia de jugadores formados en Tajonar fue del 27,66% del total de minutos disputados por la plantilla. Por su parte, en el último descenso del club, con Martín, Caparrós y Vasiljevic al frente del equipo, el dato fue superior, alcanzando el 41,11% el total de minutos jugados por la plantilla.

En la temporada 2008/2009 con Ziganda y Camacho, el porcentaje ascendió al 48,27%, casi la mitad del total de minutos se lo repartieron los de casa, más de 18.000

Sin embargo, en las dos temporadas anteriores, los minutos disputados por canteranos en Osasuna se reduce. No en vano, en el anterior descenso el porcentaje de minutos de los de casa fue el peor (16,62%) con Mendilíbar y Javi Gracia, aquella fatídica temporada en la que Osasuna fue capaz de vencer 3-0 al campeón de liga y posteriormente realizó un final de liga desastroso. No obstante, si se cuentan los minutos de Andrés Fernández, que pasó por las filas de Osasuna Promesas, ese dato asciende hasta el 25,45%. En la campaña anterior (la 2012/13), Mendilíbar dispuso un 21,71% de minutos para los canteranos, aunque sucede lo mismo que en la 13/14, en la que Andrés Fernández subía mucho la media. Timor y el guardameta, que pasaron por el Promesas aunque no son formados en las categorías inferiores, dejaban el porcentaje de los jugadores de Tajonar en 33,11%. Ese año, Osasuna acabó en la 16ª posición.

Algo más de presencia de Tajonar había en la primera temporada completa de Mendilíbar en el banquillo rojillo (la 2011/12). En esa campaña, los jugadores formados en Tajonar disputaron el 26,26% de los minutos sin contar con Timor y Andrés Fernández, que ascendieron el porcentaje al 37,48%. Osasuna realizó una gran temporada, acabando la liga en séptima posición, con Raúl García cedido por el Atlético de Madrid como estrella del equipo.

Un los datos más bajos de minutos de futbolistas formados en la cantera rojilla con el primer equipo se dio en la temporada 2010/11, en la que Camacho, primero, y Mendilíbar, después, se hicieron cargo del equipo. Ese año, el porcentaje no pasó del 25,44%, no alcanzaron los 10.000 minutos en liga. Esa campaña, Osasuna acabó en novena posición.

En los años anteriores, la importancia de la cantera en el primer equipo fue superior, incluso con José Antonio Camacho dirigiendo al equipo en el banquillo. En la 2009/10, el 40% de los minutos disputados por la plantilla en Primera fueron de canteranos, más de 15.000 en total. El equipo acabó la temporada en la 12ª posición. El año anterior, con Ziganda y Camacho, el porcentaje ascendió al 48,27%, casi la mitad del total de minutos se lo repartieron los de casa, más de 18.000. El equipo acabó 15º.

Y por último, en esta relación de los últimos 10 años del club en Primera, con Ziganda en el banquillo en la 2007/2008, el porcentaje de minutos disfrutados por jugadores curtidos en Tajonar es de 45,71% (más de 17.000), la segunda cifra más alta de este periodo analizado. El equipo se salvó, aunque con apuros, y terminó 17ª".