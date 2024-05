Aumentan los pisos turísticos en Navarra, en Pamplona hay 311

En Navarra cada vez se destinan más viviendas al alquiler turístico. Y más de cara al verano o a los sanfermines. Es cierto que la situación no es comparable a otras comunidades que tienen zonas tensionadas.

En Pamplona hay 311 apartamentos turísticos, 172 se encuentran el casco antiguo.

En Pamplona, con datos de febrero de este año, hay 311 apartamentos turísticos, 172 se encuentran el casco antiguo. Datos que según la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos no supone una saturación. "Son 172 de unas 10.000 viviendas o más, eso es una cifra muy baja, y si no hay más que pasear por el casco viejo y ver cuantos tienen el cartel de apartamento turístico, cosa que es obligatoria", asegura Jose María de Pablo desde la Asociación. "Si no hay pisos en el centro, no es por los pisos turísticos, es por la cantidad de edificios que están vacíos y abandonados, nosotros hemos contado casi 50", afirma.

Así y todo, es cierto que es un sector en aumento. Si nos fijamos en Tudela, en tan solo tres años se han duplicado, pasando de los 72 que había en 2020 a los 136 de 2023.

NORMATIVA

Si hablamos de normativa, en Navarra es obligatorio que un piso turístico se encuentre dado de alta en el registro de turismo de Gobierno de Navarra. Después cada municipio tiene la potestad de establecer un reglamento que se debe cumplir. "Por ejemplo, hay que señalizar las salidas de emergencia, los baños, el acceso a la escalera", explica de Pablo.

Una vez que has hecho todas las adecuaciones se pasa una inspección técnica y una vez pasada se paga la licencia y se da de alta, luego ya es legal anunciar el apartamento en cualquier plataforma. "En Pamplona la licencia son unos 600 euros".

EL PERFIL DEL TURISTA CAMBIA

El perfil cambia según la época del año, durante el invierno son cuadrillas de amigos de provincial cercanas y durante verano y puentes es un público familiar que prefiere un apartamento a un hotel para tener estancias comunes como el salón, cocina... Luego, como no están los Sanfermines, algo fuera de toda regla.