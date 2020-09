Así es Jonathan Calleri, nuevo jugador de Osasuna

Jonathan Calleri, nacido en Buenos Aires, llega a Osasuna para reforzar el ataque de Jagoba Arrasate. Ha disputado en Laliga 98 partidos y ha marcado 19 goles (9 en Las Palmas y Alavés y 1 con el Espanyol) y ha dado 8 asistencias.

Su mejor balance goleador (jugando más de 10 partidos) es en la Libertadores con 12 goles en 16 partidos con las camisetas de Boca y Sao Paulo. En Argentina en la Superliga con la Camiseta de Boca Juniors también le fue bien marcando 10 goles en 26 partidos.

El delantero tiene un valor de mercado de 6 millones de euros según Transfermatk.

El futbolista está entro los 10 máximos goleadores de Boca Juniors de la década (2010-2019)

Darío Benedetto (45)

Carlos Tevez (41)

Cristian Pavón (32)

Wanchope Ábila (27)

Martín Palermo (24)

Jonathan Calleri (23)

Emmanuel Gigliotti (23)

Juan Román Riquelme (23)

Nicolás Blandi (20)

Santiago Silva (19)

Es un jugador muy querido en el equipo de la Bombonera, tanto es así que su representante no cerraba la puerta en Mundo Boca Radio a un regreso al equipo xeneize: «Jonathan tiene mucho cariño por el club y por la gente. Hubo algunas charlas, pero no sé si se hará en lo inmediato. Estoy seguro de que tendrá otro paso por Boca»

GOLAZO DE CALLERI CON BOCA CELEBRADO POR MARADONA

Ese interés en regresar a Boca lo reconoció también en una entrevista concedida a La Oral Deportiva en la que subrayó que "Me apasiona el fútbol argentino, me gustaría volver, si es a Boca mucho mejor. Me encantaría volver y vestir de nuevo esa camiseta. Fui muy feliz en Argentina y en Boca, estoy abierto a lo que pase. Aunque fui de club en club me siento muy feliz en Europa, es una vida totalmente distinta, me acostumbré a vivir tranquilo y a jugar con menos presión".

En la entrevista con Furia Española reconoce que le gusta el fútbol de la liga española y que puede tener proyección para triunfar en el fútbol europeo. Además tras dejar el Alavés decía que le gustaba la vida en España.

En otra entrevista, en esta ocasión en Fox Sports tras terminar la temporada con el conjunto de Vitoria afirmó que: "Encontré estabilidad, un club ordenado, con ganas de progresar y hacer grandes cosas. Estuve muy contento allí. Me sentí cómodo en la ciudad, en el grupo, en el equipo. Siempre gusta volver a donde uno se siente querido".

En declaraciones Eitb reconoce la importancia de Abelardo a su llegada a Vitoria ya que “venía teniendo buenos partidos, pero no estaba fino de cara al arco, había perdido algunos goles. Me vino muy bien para la confianza”.

Respecto a las ocasiones de gol afirma que prefiere “tenerlas y errarlas a no tenerlas”. Añade que él hace “un trabajo para el equipo más allá de los goles, que ayuda, que aguanto las pelotas, hago la descarga. Trato de ganar córner y faltas. Sacando los goles mi trabajo en el equipo es importante y mis compañeros lo valoran mucho”.

Reconoce que pese a ser delantero no es “egoísta” y que “si un compañero está al lado y está más cómodo que yo se la doy. O si me pide un compañero un penal, me da igual quien marque, lo importante es ganar”. Respecto a lo de cambiar cada año de equipo afirmaba que le gustaría quedarse “en un lugar y no ir cada año cambiando de club”.

BRAULIO SOBRE CALLERI

"Fue el primer delantero o segundo que llamamos el año pasado. La situación era otra y estaba fuera de nuestro alcance. Para que se vea la creencia que tenemos en este futbolista"

"Jonathan con que rinda igual que lo hizo en el Alavés estaríamos encantados"

"Además de los goles cuadra perfectamente lo que es Osasuna"

"En lo personal ha hecho un gran esfuerzo económico para estar aquí"