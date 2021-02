Arrasate ya comanda el barco sobre el horario previsto

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha logrado enderezar el rumbo del barco rojillo y bajo su timón ya están “sobre el horario previsto”. Hace un mes, en plena racha negativa, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna dejaba clara la continuidad de Arrasate: “El barco llegará a puerto o no, pero con el mismo capitán. Si nos hundimos, nos hundimos todos. Confiamos en el cuerpo técnico a muerte”. Desde entonces, con esa confianza, el equipo es otro y mira el horizonte desde la 12ª posición.

Declaraciones de Braulio

En los últimos cuatro partidos Osasuna ha logrado tres victorias frente a Levante, Eibar y Granada. Unos triunfos que le permiten al equipo coger hasta cuatro puntos de margen respecto a los puestos de descenso. En el momento del nombramiento de Jagoba como capitán aunque se hundiese el barco Osasuna venía de perder contra el Granada, estaba 19º con 15 puntos en 18 jornadas y a dos puntos del Valencia que era el equipo marcaba los puestos de permanencia. Desde ese día los rojillos en liga han empatado con el Valencia, vencido al Granada, perdido con el Betis y triunfos contra Eibar y Levante. Dejar claro que Arrasate es “nuestro capitán” le deja a Osasuna una racha de 10 puntos de 15 posibles. Gracias a la dinámica el equipo pasa del puesto 19 al 12 en la clasificación.

LAS LESIONES

Durante la navegación hay un factor que el equipo ha sufrido: las lesiones. Los futbolistas no han tenido suerte esta temporada y ha habido semanas con 10 futbolistas en el parte médico en una temporada en la que las lesiones sufridas se aproximan peligrosamente a las 30.

LA RACHA EN UNA GRÁFICA

Gráfica de @JKlinsmann18 sobre la temporada de Osasuna

