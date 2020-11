Adanero sobre que "Bildu no es ETA": "Yo he compartido escaño con el asesino del hermano de Teresa"

Carlos García Adanero, diputado por Unión del Pueblo Navarro, ha hablado en el Congreso de los

Para Carlos García Adanero el PSOE pacta con Bildu “sin necesidad” ya que “hay otros votos”. Pero han elegido pactar con ellos y “tenemos el papel firmado” ya que “existe el papel firmado del pacto con Bildu (en Navarra) y lo hacen porque quieren”. Para Adanero se trata de una “indignidad”.

Respecto a los que dicen que Bildu no es lo mismo que ETA les responde diciendo que él ha “compartido escaño con el asesino del hermano de la diputada del PP Teresa” y que “fue parlamentario porque se presentó en una lista, se pueden imaginar cual”. “Aquí todos sabemos donde estamos, pactando con los que siguen abrazando a Josu Ternera” sentencia recordando que Bildu “sigue apoyando a ETA y recibiendo a los presos”.

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha pedido este miércoles al Gobierno que deje la "milonga" de insistir en que "Bildu no es ETA" y ha afirmado que él mismo ha "compartido escaño con el asesino del hermano de la diputada del PP Teresa (Jiménez Becerril)". "Y fue parlamentario porque se presentó en una lista electoral, se pueden imaginar", ha remachado.

García Adanero ha hecho alusión a Bildu durante el debate de una moción del PP para reclamar un plan para mejorar la imagen de España y ha advertido de que es "un imposible" porque para "la mitad del Gobierno su bandera es la tricolor" y porque han pactado con Bildu.

De hecho, ha dicho a los "socialistas de buena fe" que dicen que el PSOE no ha tenido más remedio que acercarse a Bildu y que "no hay acuerdo" que en realidad sí que lo hay "y firmado", porque el PSN es el PSOE y "Bildu es el mismo".

"Nosotros ofrecimos los votos gratis para no tener que pactar con Bildu y los despreciaron", ha advertido, añadiendo que además en Navarra ambos partidos han "firmado que no se apruebe ninguna enmienda que no sea de ellos".

Y ha vinculado esta situación con la imagen de España advirtiendo de que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el francés Emmanuel Macron va a tener que decirle que al terrorista Josu Ternera, que Francia va a entregar a España "por poner una bomba en la casa cuartel de Zaragoza, con 11 asesinados, seis de ellos niños", es el mismo "al que abrazan" los que están pactando los presupuestos con el Gobierno. "Imagínense qué imagen de España".

Carlos García Adanero (Talavera de la Reina, Toledo, 1967) es diputado en el Congreso por Navarra Suma. Adanero se afilió con 19 años a Unión del Pueblo Navarro. A lo largo de su trayectoria política ha desempeñado los cargos de concejal en Barañáin entre 1991 y 1995 y de parlamentario regionalista desde 1991 hasta 2019.

Carlos García Adanero, diputado por UPN y Navarra Suma en el Congreso: “Navarra se comprobó que todo era mentira” y que el PSOE “quiere pactar con Bildu”.

El político es Licenciado en Derecho, fue elegido portavoz del grupo parlamentario de UPN en 2004, mientras que en el ámbito interno del partido también ejerció como secretario general entre 2009 y 2013.

