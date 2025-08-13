Víctor Muñoz se prepara en Tajonar para el Madrid-Osasuna en el Bernabéu con un golazo que levantó a la afición

Se acerca el primer partido de Osasuna este curso y con ello el debut de un jugador que suscita ilusión entre la afición. Se trata de Víctor Muñoz, jugador que llegó procedente del Real Madrid Castilla el pasado mes de julio a cambio de 5.000.000 millones de euros.

Tras disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, el extremo catalán se puso a las órdenes de Alessio Lisci el 22 de julio. Cuatro días después se vistió de corto por primera vez ante el Huesca en Lerín, dejando alguna pincelada de su calidad.

Volvió a tener protagonismo ante la Real Sociedad y el Racing de Santander, con buenas sensaciones gracias a su desborde desde el perfil izquierdo. Desde entonces se ejercitó por separado, dentro de un control de cargas para dosificar la exigencia física para no caer en posibles problemas.

Ayer por la tarde, Osasuna retomó la actividad con una sesión a puerta abierta en la que hubo novedades. Víctor Muñoz se unió al grupo, entrenando al mismo ritmo que sus compañeros.

golazo en Tajonar

El catalán levantó a los aficionados rojillos de sus asientos que bajaron con una espectacular acción durante las finalizaciones. Enganchó el balón en el pico izquierdo del área con Rosier como marcador. Balón largo a la carrera hasta pisar línea de fondo y colocar el esférico en el palo largo, colando el balón por la misma escuadra. El público disfrutó de una de las mejores jugadas vistas durante la presente temporada en Tajonar, el cual fue publicado en las historias del Instagram del club.

Todo listo para que Muñoz realice su puesta de largo como rojillo ante su antiguo club en un escenario imponente como el Bernabéu. Con el Castilla logró facturar 11 goles y 7 asistencias, jugando tanto de extremo como de delantero. Una inversión a largo plazo (contrato por cinco temporadas) en la que la dirección deportiva, con Braulio Vázquez a la cabeza, puso toda su confianza.

40 millones de cláusula

La cláusula de rescisión del atacante será de 40.000.000 de euros en LaLiga EA Sports. A través del acuerdo alcanzado, el Real Madrid se reserva una opción de recompra sobre el jugador a la conclusión de las siguientes tres temporadas. El futbolista, que recientemente ha concluido su participación en el Mundial de Clubes, se incorporará a la disciplina de Osasuna el 22 de julio. A su llegada, será presentado como nuevo jugador de la entidad.

Una de sus principales armas reside en la velocidad, la cual es capaz de explotar al espacio y para desbordar a las defensas rivales. No obstante, se trata de un futbolista muy completo que ha estado entre los mejores de Primera RFEF en registros tan dispares como aceleraciones (2º), distancia total recorrida a alta intensidad (2º), porcentaje de disparos entre los tres palos (2º), regates totales (3º) o pases progresivos (8º).

El jugador de Barcelona se formó en las categorías inferiores del San Gabriel antes de recalar en la cantera del Barcelona (2014-17). Posteriormente, jugaría en el Damm (2017-21) antes de incorporarse al Real Madrid, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil. Después, fue promocionado al segundo filial blanco, donde marcó 10 goles en Tercera Federación y, finalmente, al Castilla, donde esta temporada ha sobresalido como un futbolista diferencial. Su rendimiento le sirvió para debutar con el primer equipo el último Clásico disputado en el Camp Nou y para participar en el reciente Mundial de Clubes de la FIFA.