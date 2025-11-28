COPE
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Abiertas las inscripciones para el programa de intervención con realidad virtual para superar el miedo a hablar en público

La Clínica de Psicología de la UGR ofrece este taller gratuito dirigido al conjunto de la comunidad universitaria

Miguel A. Muñoz García Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

Juande Jerónimo

Granada - Publicado el

1 min lectura9:32 min escucha

