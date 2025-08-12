Osasuna reconoce que César Azpilicueta está en la lista para reforzar la defesa rojilla: "Entre otros"

El club navarro sigue planificando la próxima temporada en la que debutará contra el Real Madrid el próximo martes. La dirección deportiva no cierra la puerta a posibles llegadas hasta el 1 de septiembre, entre las que no se descarta la de un exjugador osasunista.

El defensa navarro, César Azpilicueta podría estar dentro de los planes de Alessio Lisci y del club de Tajonar para reforzar la zaga. El club busca un futbolista de su perfil, por lo que el pamplonés está en una lista en la que también existen otros pretendientes.

campeón de Europa con el chelsea

Tras su paso por el Olympique de Marsella y ser capitán del Chelsea, equipo en el que levantó una Champions League y dos Europa League entre otros títulos, el canterano de Osasuna fichó por el Atlético de Madrid en julio de 2023. A las órdenes del Cholo Simeone no ha logrado imponer su experiencia y contundencia en la línea defensiva, por lo que no vería mal un nuevo cambio de aires para regresar a la que fue su casa.

Este “interés” viene dado a pocos días de que Osasuna inicie una nueva temporada en una semana con una plantilla con pocas caras nuevas, tan solo las de Valentin Rosier y Víctor Muñoz. La continuidad de jugadores otorga a Alessio Lisci un grupo de futbolistas asentado en la máxima categoría, con algunos que ya se consideran veteranos.

10 JUGADORES CON TRES O MÁS TEMPORADAS EN OSASUNA

Son 10 jugadores los que llevan tres temporadas o más. Aitor Fernández, Sergio herrera, Juan Cruz, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz, Moi Gómez, Rubén García, Kike Barja y Ante Budimir. Alguno de ellos ha vivido incluso la época de Segunda División.

Dentro de estos, son tres los que destacan sobre el resto. El primero en llevar la camiseta rojilla fue Kike Barja, debutando en mayo de 2017 con el 30 a la espalda. Encara su novena temporada en el primer equipo, esta vez como primer capitán tras el adiós de Unai García el curso pasado. Es su último año de contrato, por lo que el de Noáin buscará hacer un buen curso para ganarse la renovación a sus 28 años con Víctor Muñoz como principal competencia, sin descartar otra posible llegada para la posición de extremo.

Los siguientes en la lista son Torró y Sergio Herrera. El mediocentro llegó cedido en 2017. Dos años después tras su paso por Alemania, Osasuna adquirió en propiedad al jugador. El de Concentaina encara su séptima temporada en Pamplona tras ser pieza fundamental con Arrasate y Vicente Moreno.

Por su parte, Herrera llegó a Osasuna en el verano de 2017, haciendo su debut oficial el 19 de agosto de ese año ante el Sevilla Atlético en El Sadar. Desde entonces, y tras sobreponerse a la competencia de otros porteros y a alguna que otra lesión, el de Miranda se ha convertido en una referencia de equipo y afición.

Osasuna se prepara para su 45ª temporada en Primera División con tres derrotas, dos empates y una victoria ante el Mirandés durante una pretemporada en la que se ha ido de menos a más.