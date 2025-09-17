El pádel navarro coge impulso con un calendario repleto de citas clave

El pádel navarro ha vuelto con fuerza tras el parón veraniego. En el programa Deportes COPE Navarra, Enrique Chiquirrín, de la Federación Navarra de Pádel, ha hecho un balance muy positivo del reciente Trofeo Pegaso, la quinta prueba del circuito Diario de Navarra absoluto, que ha contado con 470 deportistas inscritos. En la máxima categoría regional, los ganadores han sido Aimar Goñi y Álvaro Sola en chicos y Blanca Arriola y Maite Gabarrus en chicas, quienes vencieron a las número uno, Ane Dávila y María Erroz. Chiquirrín también ha querido mandar "mucho ánimo y mucha fuerza en la recuperación" a Dani Cardiel, quien tuvo que retirarse por una lesión al principio de la final masculina.

Un fin de semana intenso con protagonismo para Tafalla y los equipos

La competición no se detiene y este fin de semana se presenta "muy intenso", según Chiquirrín. Desde este viernes hasta el domingo se disputa en Tafalla el Trofeo Ascota, con más de 80 deportistas. Además, se celebran los Campeonatos Navarros por equipos absolutos de tercera y cuarta categoría en Padel Reino de Navarra (Beriain) y Navarra Padel Master Club, respectivamente. En estos torneos están en juego los ascensos, descensos y la permanencia, lo que asegura un "fin de semana muy chulo".

Valladolid, la cita más importante de la temporada para la cantera

El foco principal de la Federación se centra ya en Valladolid, sede del Campeonato de España de Menores por Selecciones Autonómicas, definida por Chiquirrín como "la cita más importante de la temporada". La selección masculina, en segunda categoría, debutará el viernes contra Melilla con el objetivo de conseguir el ascenso, aunque en semifinales podría cruzarse con la Comunidad Valenciana, una de las favoritas. Por su parte, el equipo femenino, en primera categoría, buscará lograr la permanencia en un duro debut contra la Comunidad Valenciana.

Es una experiencia muy chula

Más allá de la competición, el seleccionador ha destacado el valor humano del torneo. Ha afirmado que, aunque acaban "agotados, tanto los jugadores como los técnicos", la experiencia se "recuerda con mucho gusto".

Profesionales navarros y próximas inscripciones

En el panorama internacional, Chiquirrín ha mencionado la participación de los profesionales navarros en el FIP Platinum de Sevilla, una de las pruebas más importantes del calendario de la Federación Internacional de Pádel. Martina Calvo y Jon Sanz buscarán hacer un gran papel junto a sus respectivas parejas. Finalmente, ha recordado que siguen abiertas las inscripciones para dos citas clave: el Campeonato Navarro absoluto por parejas, que se jugará del 3 al 12 de octubre, y la cuarta jornada de los Juegos deportivos de Navarra, que también es el campeonato Navarro por parejas de menores.