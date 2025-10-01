La navarra Paula Ostiz revalida su título de campeona de Europa contrarreloj júnior

Paula Ostiz es la nueva campeona del mundo junior y se convierte en la primera española en conseguirlo.

La ciclista navarra Paula Ostiz se proclamó este miércoles campeona júnior en la prueba de contrarreloj en los Europeos que se disputan en los departamentos franceses de Drôme-Ardeche, por lo que revalidó el título conseguido el pasado año.

Ostiz, de 18 años, marcó 18:38 en 12,2 kilómetros para batir a la alemana Magdalena Leis, plata con dos segundos menos, y a la noruega Oda Aune Gissinger, con diez segundos menos.

La corredora navarra, del Movistar, consiguió la semana pasada en los Mundiales de Ruanda, disputados en Kigali, con una plata en la contrarreloj y oro en la prueba en ruta en categoría júnior.

"La crono ha ido bastante rápida. Tenía muy buenas sensaciones. Pensaba que igual me costaba recuperar del viaje, pero me he levantado de la cama y veía que tenía buenas piernas. Cuando he salido de la crono, iba como demasiado fácil. No me lo creo. Esto es una locura y al final he llegado a meta y he marcado el mejor tiempo", aseguró la ciclista en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo.

Ostiz tendrá el reto el próximo viernes de ganar la prueba de fondo júnior del Europeo y hacer el doble tras el oro de hoy y el título mundial conseguido en Kigali.

En categoría masculina, el español Eñaut Urkaregi quedó en quinta posición en la crontrarreloj júnior, donde logró la victoria el neerlandés Michiel Mouris, seguido del irlandés Conor Murphy y el danés Lovstrup Birkedal.

Urkaregi, campeón del mundo en pista en el Mundial júnior celebrado este año, correrá la próxima temporada como profesional con el equipo Lidl-Trek.