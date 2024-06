Nadal y Djokovic no lograron ganar las tres primeras finales de Grand Slam que sí ha logrado Alcaraz

El tenis mundial mira con pena como el brillo del denominado "Big three" de Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer se va apagando. Sin embargo, una joven figura comienza a brillar con intensidad, se trata de Carlos Alcaraz. El tenista español atesora ya tres títulos de Grand Slam con 21 años: Wimbledon, Australia y Roland Garros. Alcaraz ha batido varios títulos de precocidad, pero también nos deja un dato importante de solidez en las finales.

Las aventuras del capitán Garfia, el lema que le ha puesto Ángel García en los micrófonos de Cope a Alcaraz, no han hecho más que comenzar. 21 años y tres Grand Slams. Algo al alcance de muy pocos tenistas y que resulta más complicado si lo logras en las tres superficies diferentes en las que se juega este deporte. Alcaraz ya no es una promesa, es una realidad que quiere seguir viviendo aventuras.

Carlos ha logrado ganar las tres finales de Grand Slams que ha disputado. Algo que Rafael Nadal no pudo lograr y que Novak Djokovic tampoco. El español y el serbio tuvieron el mismo verdugo, Roger Federer.





Federer el verdugo

Rafael Nadal llegaba a la final de Wimbledon en 2006 tras haber ganado dos Roland Garros. El manacorí se enfrentaba en esa final a Roger Federer. El suizo ya era una leyenda del tenis mundial y evitó la racha triunfadora de Nadal. Por su parte, Novak Djokovic ganaba su primer Grand Slam en 2008 en Australia. Un triunfo que era el pistoletazo de salida a los 24 Grand Slam del serbio. Sin embargo, unos meses antes, en el US Open de 2007 perdía la final contra... Sí, también Roger Federer. Así que la primera final del que más Grand Slam ha ganado en la historia del tenis masculino fue con una derrota.

Foto: EFE





El récord de Federer que tiene lejos Alcaraz

Una vez que ya sabemos que Nadal y Djokovic no lograron ganar sus primeras finales. Nos falta saber hasta qué número llegó el marcador de Roger sin perder finales. Federer logró ganar sus primeras siete finales de Grand Slam. En 2003 ganaba Wimbledon, en 2004 Australia, Wimbledon y US Open, en 2005 Wimbledon y US Open, En 2006 vuelve a hacer triplete con Australia, Wimbledon y US Open. Pero Roland Garros interrumpe la racha.

El nivel de Alcaraz está siendo muy bueno, y su juventud es una baza que puede jugar. Pero contra la historia es muy complicado jugar. Para batir este récord de Federer, siete de siete. Carlos tendría que ganar cuatro Grand Slam más, una cifra al alcance de muy pocos, pero es que además lo tendría que lograr sin perder ninguna final. Imposible, salvo para los elegidos.





Nadal verdugo de Federer

Rafa perdía su primera final en Wimbledon, en territorio de Roger Federer. El suizo perdía su primera final en la tierra de Nadal, Roland Garros. El español devolvía a Federer la final perdida en Wimbledon. Luego llegarían cinco finales más ganadas para el español contra el suizo. Roger logró ganar, en total, en tres finales de Gand Slam a Nadal.

Foto : EFE/Chema Moya