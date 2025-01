Mercado de fichajes de Osasuna: dos posibles salidas, calma con los titulares y atentos al mercado

El mercado de fichajes invernal va llegando a su final. Osasuna se ha mostrado activo en sus salidas y podrían salir más jugadores, Braulio y Cata están atentos a posibles oportunidades, pero de momento, no se ha avanzado con nada concreto.

El mercado ha dejado ya tres salidas en Osasuna: Iker Benito, Javi Martínez y Nacho Vidal. Javi y Nacho han finalizado su relación con Osasuna y se han marchado a Eibar y Oviedo respectivamente. Iker en su caso ha salido cedido con la esperanza de que encuentra acomodo en su nueva posición como lateral derecho.

No se espera que salga ningún titular de momento. Además, el club no negociaría y tendría que ser por la cláusula del jugador. Sería una gran noticia en lo deportivo para Osasuna poder retener el talento y no perder potencial.

posibles salidas

Hay dos jugadores con muchas opciones de poder salir, aunque sus casos son muy diferentes. Unai García tiene la opción de poder salir al Levante, el club le da la libertad de que decida qué hacer con su futuro. José Arnaiz tiene una oferta interesante para el jugador y para el club del Granada, pero Osasuna no tiene claro si se puede permitir la salida de otro jugador y acortar tanto la plantilla.

¿llegará algo?

La realidad es que no se sabe. Osasuna está buscando un jugador de banda y sigue haciendo movimientos, pero de momento no hay nada concreto. Para que el club cierre una incorporación tendrá que encontrar un jugador que mejore la plantilla actual, especialmente en la posición de banda, y que encaje para la próxima temporada. No está fácil que se cierre, pero están atentos y trabajando por si se puede dar.