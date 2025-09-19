Juan Cruz (33 años) ante el final de su contrato con Osasuna en junio de 2026: "Para mí venir a Tajonar todos los días es una alegría"

El futbolista del Club Atlético Osasuna, Juan Cruz, ha repasado la actualidad del equipo en una entrevista para 'Deportes COPE Navarra' desde Tajonar. El jugador se ha mostrado satisfecho con el arranque de la temporada y la rápida asimilación de los conceptos del nuevo entrenador. “Es una temporada en la que enseguida nos hemos adaptado a las ideas nuevas del míster, cada vez estamos más automatizando todos esos movimientos que él nos pide y creo que en el campo se está notando”, ha afirmado Cruz, reconociendo que, aunque queda “mucho trabajo todavía”, la predisposición del cuerpo técnico y la plantilla es total.

Tras varios años en la disciplina rojilla, el defensa se siente plenamente integrado en Pamplona, un sentimiento que va más allá de lo profesional. “Ya lo he dicho muchas veces, yo ahora mismo aquí estoy como en casa”, ha confesado, una felicidad que refleja en su día a día en las instalaciones de Tajonar. “Para mí venir a Tajonar todos los días es una alegría, creo que lo demuestro, vengo siempre con esa sonrisa y así quiero seguir”, ha añadido el futbolista.

Evolución y nuevo rol en el campo

Desde su llegada procedente del Elche, Juan Cruz considera que ha “evolucionado” para adaptarse a las necesidades del equipo en cada momento. Ahora, con el nuevo sistema de tres centrales, ocupa la posición de central izquierdo, un rol que no le es desconocido.

“Seguramente era la posición además que jugaba yo en Italia también, entonces sí que la tengo más automatizada y quizás en eso se note también”, ha explicado, destacando su polivalencia y la de sus compañeros como un punto fuerte. “Creo que puedo hacer las dos posiciones, lo importante es que sabemos que todos los compañeros estamos preparados para aportar ese granito”, ha comentado.

Su conexión con el nuevo entrenador, Alessio Lisci, se ve reforzada por el pasado de ambos en el fútbol italiano, aunque ha aclarado que se comunican en español sin problema. Sobre su futuro, con un contrato que finaliza al término de esta temporada, Juan Cruz se ha mostrado tranquilo y centrado en el presente. “Es verdad que termino contrato, el club lo sabe, yo lo sé, pero bueno, creo que hay que centrarse en el año”, ha declarado, y ha asegurado que “cuando llegue el momento y haya que hablarlo, se hablará, no habrá ningún tipo de problema, estoy seguro”.

El Sadar, un fortín para Osasuna

El arranque de temporada ha dejado dos victorias en casa y dos derrotas fuera, una dinámica que subraya la importancia de El Sadar para el equipo. “Nosotros jugar en casa nos aporta muchísimo, nuestra gente, nuestro estadio, creo que somos muy fuertes en casa”, ha subrayado Juan Cruz. El defensa ha insistido en que la comunión con la grada es vital para el equipo: “Esa unión que tenemos con nuestra afición y con nuestro estadio la tenemos que seguir manteniendo porque a nosotros, a los jugadores es lo que nos da la vida”.

De cara a los próximos compromisos, ha calificado el partido contra el Villarreal como “durísimo” ante un “auténtico equipazo”, pero ha afirmado que irán “con la máxima ambición”. También ha tenido palabras para el próximo rival en casa, el Elche, un encuentro que ha admitido que “siempre son especiales para mí” por el “cariño increíble” que guarda al club y a su afición.