Iván Rosado, exjugador de Osasuna: "Para estar 40 años en Primera la afición tiene que empujar"

En Deportes COPE Navarra entrevistamos al exfutbolista de Osasuna Iván Rosado. Alberto Sanz habla con el delantero para repasar su paso y sus recuerdos del paso por el club rojillo. Rosado vistió la camista de Osasuna seis temporadas. Marcó 37 goles en sus años rojillos. Fueron especialmente clave los 11 goles para ascender a Primera División tras su llegada en el mercado invernal (jugó 21 partidos) y sus 14 para lograr la permanencia al año siguiente (jugó 34).

Participan además Miguel Ángel Lotina, Ángel Martín González, Pipa Gancedo, Richard Sanzol, César Palacios y Txuma Iso.

Iván Rosado reconoce que le daba rubor tener una peña en Osasuna "haciendo jugadores más importantes y que una peña tenía que ser a un jugador navarro". Además comenta que para estar "40 años en Primera Osasuna le debe mucho al empuje de la afición".

Miguel Ángel Lotina valora lo mucho que aportó el delantero y reconoce que para ficharle le pidió opinión a Joaquín Caparrós, el técnico le dijo que no tuviera ninguna duda en ficharlo. Richard Sanzol recuerdo que se quedaba después de los entrenamientos con Rosado a finalizar jugadas "unos días me iba contento y otros me vacunaba", cofiesa el portero.

Pipa Gancedo destaca que "tenía siempre el gol en la cabeza", aún recuerda el gol que le marcó a Alberto, portero de la Real Sociedad, que daba a Osasuna la permanencia. César Palacios la importancia que tuvo en el ascenso y Ángel Martín González le pedía a los veteranos el año del ascenso que cuidarán de Rosado, que era quien estaba metiendo los goles.

