El banquillo del fútbol navarro: así está la 2ªB y Tercera navarra

Rafa del Amo, Sati Castillejo, Pablo Álvarez y Jesús Miranda son los protagonistas.

Rafa del Amo, presidente @fedfutnavarra, sobre el ascenso a 2ªB

��️ @RafadelAmoArizu



��"Es muy complicado ¿Cómo le dices a tu jugador que tienes la posibilidad de estar en 2ªB y que el club no quiere? También el jugador que tiene cogidas las vacaciones"https://t.co/t4wL4OwVVr — Alberto Sanz (@albertosanzagu) June 2, 2020

Hay dos clubes que tienen muy claro jugar el ascenso a 2ªB (Mutilvera y Beti Kozkor) y dos que tienen dudas (San Juan y Pamplona). Unas dudas que Rafa califica de "normales" ante la situación

Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, ha analizado el final de temporada "muy bonita" y cree que "hay mucho en juego el año que viene" con las nuevas categorías y grupos que se van a organizar.

Pablo Álvarez, entrenador del Izarra, dice que querían "haber jugado lo que faltada" ya que estaban "muy bien y queríamos lograrlo en el campo".

Jesús Miranda, presidente del Tudelano, afirma que "habían mejorado" y que ahora les llegaban "tres partidos clave contra rivales directos de nuestra liga". Respecto a las nuevas categorías y grupos afirma que "es un escenario nuevo y apasionante".

Rafa del Amo en COPE Navarra



��"No es fácil, no me gustaría estar en su pellejo" — Alberto Sanz (@albertosanzagu) June 2, 2020

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, analiza las nuevas categorías y grupos. Además reconoce que los Play Off de este año van a ser diferentes ya que otros años "eran una fiesta", añade que ha vivido cinco Play Off como presidente de un club, y concluye diciendo que este año "de fiesta nada". Reconoce que aconsejó a Tatono Arregui que si tenían dudas no disputase Osasuna Magna el Play Off, y que le preguntó si merecía la pena (Osasuna Magna ha dicho que no jugará en julio).

PLAY OFF A 2ªB

Rafa del Amo analiza el Play Off que los cuatro equipos navarros van a disputar de ascenso a 2ªB. Por un lado Del Amo reconoce que va a ser raro jugarse un ascenso en fechas de San Fermín, "no nos entra en la cabeza" a los que somos muy sanfermineros. También reconoce que para los clubes "es una gestión complicada" ver si lo disputan o no. Además añade que hay dos clubes que lo tienen muy claro jugar (Mutilvera y Beti Kozkor) y dos que tienen dudas (San Juan y Pamplona). Unas dudas que Rafa califica de "normales". Para el presidente de la FEF "no es fácil" tomar la decisión y reconoce que no le gustaría "estar en su pellejo". El próximo jueves 4 de junio se cierra la inscripción para los cuatro equipos.

NUEVOS GRUPOS Y CATEGORÍAS