Rafa del Amo, presidente Federación Navarra de Fútbol analiza las nuevas categorías y grupos del fútbol

En "El banquillo del fútbol navarro" de la mano de 'Desguaces La Cabaña' hemos hablado con Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol para hablar del nuevo diseño del fútbol.

Navarra ha contado esta temporada con tres equipos en 2ªB y el año que viene tendrá cuatro equipos (podrían llegar a ser cinco). En la próxima campaña la 2ªB pasará de tener cuatro grupos a cinco, un cambio que vendrá acompañado de la creación de sub grupos para recudir el número de partidos y que se pueda terminar la competición, ya que los partidos podrían comenzar en octubre.

Para la siguiente temporada, la 2021-2022, se prevé que se vaya a crear una nueva categoría entre la Segunda División y la 2ªB que combinaría dos grupos de 20 equipos entre norte y sur. Por lo que entre los cinco grupos de 2ªB de la temporada que viene los equipos se jugarán: subir a Segunda, quedarse en la categoría "Norte-Sur", quedarse o bajar, según se mire, en 2ªB (pasaría de ser la 3ª categoría nacional a ser la 4ª) o bajar dos categorías hasta la Tercera División. Las categorías quedarían así:

1 - Primera División

2 - Segunda División

3 - Norte-Sur (Los mejores 40 equipos de la 2ªB)

4 - 2ªB

5 - Tercera División

Audio Hablamos con Rafa del Amo, Santi Castillejo, Pablo Álvarez y Jesús Miranda

Hay dos clubes que tienen muy claro jugar el ascenso a 2ªB (Mutilvera y Beti Kozkor) y dos que tienen dudas (San Juan y Pamplona). Unas dudas que Rafa califica de "normales" ante la situación

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, analiza las nuevas categorías y grupos. Además reconoce que los Play Off de este año van a ser diferentes ya que otros años "eran una fiesta", añade que ha vivido cinco Play Off como presidente de un club, y concluye diciendo que este año "de fiesta nada". Reconoce que aconsejó a Tatono Arregui que si tenían dudas no disputase Osasuna Magna el Play Off, y que le preguntó si merecía la pena (Osasuna Magna ha dicho que no jugará en julio).

PLAY OFF A 2ªB

Rafa del Amo analiza el Play Off que los cuatro equipos navarros van a disputar de ascenso a 2ªB. Por un lado Del Amo reconoce que va a ser raro jugarse un ascenso en fechas de San Fermín, "no nos entra en la cabeza" a los que somos muy sanfermineros. También reconoce que para los clubes "es una gestión complicada" ver si lo disputan o no. Además añade que hay dos clubes que lo tienen muy claro jugar (Mutilvera y Beti Kozkor) y dos que tienen dudas (San Juan y Pamplona). Unas dudas que Rafa califica de "normales". Para el presidente de la FEF "no es fácil" tomar la decisión y reconoce que no le gustaría "estar en su pellejo". El próximo jueves 4 de junio se cierra la inscripción para los cuatro equipos.

NUEVOS GRUPOS Y CATEGORÍAS