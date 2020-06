Osasuna Magna no disputará el play off por el título si se disputa en julio

Osasuna Magna ha informado de los dos primeros fichajes para la próxima temporada, además Tatono Arregui, presidente del Xota, ha afirmado que "en julio nosotros no vamos a jugar ese play off". Añade que en su caso "en julio no podríamos contar con los seis jugadores que se van a otros equipos".

Tatono dice que el pasado 20 de mayo se reunieron "siete de los ocho equipos clasificados para el play off y acordamos que lo ideal sería jugarlo en agosto o en septiembre y así se lo trasladamos a la Federación que aunque estaba invitada a esa reunión no acudió". Arregui, concluye diciendo que: "No tiene sentido y no entiendo como se toman medidas de cara a la final de la Copa del Rey de aplazarla hasta que se pueda jugar con público y en el fútbol sala no se acepte lo que nos parecía lo ideal a siete de los ocho clubes".

FICHAJES

La primeras novedades en el C.A. Osasuna Magna para la próxima temporada son las incorporaciones al club navarro de César Velasco y Daniel López.

El jugador cordobés César Velasco aterriza en Osasuna Magna después de haber militado las últimas tres campañas en el Córdoba Futsal y, anteriormente en el Lucena Futsal. Tras realizar una buena primera temporada en su debut en la máxima categoría, César se muestra “muy ilusionado por esta oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. En un honor para mí llegar a la familia del C.D. Xota. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar con mis nuevos compañeros y defender mi nuevo escudo”.

El prometedor ala jienense, apodado “Dani Zurdo”, estuvo cedido por Osasuna Magna en Santiago Futsal durante la campaña 2018/2019 y esta última ha jugado con el Ejido FS en Segunda B. El joven jugador de 20 años se muestra encantado con su fichaje por el equipo entrenador por Imanol Arregui que nunca le ha perdido de vista: “Estoy muy contento por haber conseguido mi objetivo que era jugar en la máxima categoría y también por hacerlo por un club con tanta historia como C.A. Osasuna Magna. Espero dar la talla aunque llego con muchas ganas de aprender y seguir progresando”.