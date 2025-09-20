Alessio Lisci sorprende con su once de Osasuna para medirse al Villarreal: "Dos cambios"
Osasuna llegaba con dos bajas importantes como son Aimar Oroz y Moi Gómez
Pamplona - Publicado el
3 min lectura
Osasuna ya a dado a conocer el once con el que se va a enfrentar al Villarreal. Se trata de una de las salidas más complicadas de la temporada, un estadio como el de La Cerámica en el que cuesta mucho ganar como visitante y un entrenador, Marcelino, que le tiene tomada la medida a Osasuna. Alessio Lisci tratará de conquistar el feudo amarillo con novedades en el once.
El equipo rojillo no sabe, de momento, lo que es puntuar lejos de El Sadar. Dos triunfos en casa y dos derrotas fuera. El objetivo es lograr estrenar el casillero como visitante. La plantilla sabe que contra el Real Madrid y el Espanyol hicieron dos buenos partidos, pero no les sirvió para puntuar. ¿A la tercera será la vencida?
ALINEACIÓN DE OSASUNA CONTRA EL VILLARREAL
Osasuna va a jugar en La Cerámica con Sergio Herrera; Rosiber, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Rubén García; Víctor Muñoz y Budimir.
El colegiado que va a dirigir el encuentro es Isidro Díaz de Mera Escuderos.
CONVOCATORIA
Osasuna ha dejado dos futbolista en Pamplona, Moi Gómez y Aimar Oroz por lesión. Sorprende que la lista facilitada por la entidad rojilla hay solo cinco centrocampistas. El Club Atlético Osasuna ha citado a 20 jugadores para visitar al Villarreal C. F. (sábado, 20 de septiembre, 18:30 horas, Estadio de La Cerámica) en la quinta jornada de LALIGA EASPORTS.
Alessio Lisci, quien ha comunicado la lista de convocados tras el último entrenamiento, no podrá contar con Moi Gómez y Aimar Oroz. Entran en la lista los jugadores de Osasuna Promesas Asier Osambela y Raúl Chasco. Convocatoria: Porteros: S. Herrera y Aitor Fdez.
- Defensas: Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Chasco
- Centrocampistas: Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García y A. Osambela.
- Delanteros: Iker Benito, Raúl, Kike Barja, Budimir, S. Becker y Víctor M. V.
