Alessio Lisci sorprende con su once de Osasuna para medirse al Villarreal: "Dos cambios"

Osasuna ya a dado a conocer el once con el que se va a enfrentar al Villarreal. Se trata de una de las salidas más complicadas de la temporada, un estadio como el de La Cerámica en el que cuesta mucho ganar como visitante y un entrenador, Marcelino, que le tiene tomada la medida a Osasuna. Alessio Lisci tratará de conquistar el feudo amarillo con novedades en el once.

@OficialJuanCruz Juan Cruz antes de disputar un partido con la camiseta de Osasuna

El equipo rojillo no sabe, de momento, lo que es puntuar lejos de El Sadar. Dos triunfos en casa y dos derrotas fuera. El objetivo es lograr estrenar el casillero como visitante. La plantilla sabe que contra el Real Madrid y el Espanyol hicieron dos buenos partidos, pero no les sirvió para puntuar. ¿A la tercera será la vencida?

ALINEACIÓN DE OSASUNA CONTRA EL VILLARREAL

Osasuna va a jugar en La Cerámica con Sergio Herrera; Rosiber, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Rubén García; Víctor Muñoz y Budimir.

El colegiado que va a dirigir el encuentro es Isidro Díaz de Mera Escuderos.

CONVOCATORIA

Osasuna ha dejado dos futbolista en Pamplona, Moi Gómez y Aimar Oroz por lesión. Sorprende que la lista facilitada por la entidad rojilla hay solo cinco centrocampistas. El Club Atlético Osasuna ha citado a 20 jugadores para visitar al Villarreal C. F. (sábado, 20 de septiembre, 18:30 horas, Estadio de La Cerámica) en la quinta jornada de LALIGA EASPORTS.

Alessio Lisci, quien ha comunicado la lista de convocados tras el último entrenamiento, no podrá contar con Moi Gómez y Aimar Oroz. Entran en la lista los jugadores de Osasuna Promesas Asier Osambela y Raúl Chasco. Convocatoria: Porteros: S. Herrera y Aitor Fdez.

Defensas: Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Chasco

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García y A. Osambela.

Delanteros: Iker Benito, Raúl, Kike Barja, Budimir, S. Becker y Víctor M. V.

CA Osasuna Osasuna celebra el primer gol contra el Rayo Vallecano marcado por Raúl García

TRES NOTICIAS DE OSASUNA QUE NO TE PUEDES PERDER

Durante esta semana hay tres noticias vinculadas con Osasuna que tienes que conocer. La primera la entrevista de Juan Cruz en COPE en la que habla de su renovación, de su vida en Pamplona o de la importancia de El Sadar para Osasuna. Otra es el "antojo" que tiene Lisci de poder jugar partidos y tramos de encuentros con dos delanteros. La tercera es el futuro de Braulio y Cata, que según ha podido saber José Javier Iso "todo está hablado" y le transmiten que "no habrá ningún problema.