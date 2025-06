Alessio Lisci más cerca de Osasuna y calma tensa con la posible salida de Ante Budimir por la cláusula de escape

Budimir y Lisci, Ante y Alessio centran la actualidad del mercado de fichajes. Osasuna intensifica su "casting" de entrenadores para suplir a un Vicente Moreno, que ya tiene nuevo equipo, y mientras busca futbolistas para planificar la temporada teme por salidas de jugadores importantes, como la de Budimir.

Ante Budimir está escribiendo con sus goles páginas importantes en la historia de Osasuna. Unos goles que podría dejar de marcar para el club rojillo si saliera con la cláusula de escape que tiene en su contrato. Budimir, que ha marcado 70 goles con la camiseta de Osasuna, está viviendo una segunda juventud y ha levantado, como es lógico, el interés de varios equipos.

El delantero croata ha marcado 21 goles en la liga que acaba de terminar. Budimir está feliz en Osasuna y en Pamplona. Le gusta el juego del equipo, gracias al cual ha regresado a la selección, y está perfectamente integrado en Pamplona. No será fácil que Ante acepte una oferta para salir. Budimir quiere seguir jugando, quiere seguir siendo bien valorado para la selección y no quiere desaprovechar el momento en el que se encuentra.

CA Osasuna Budimir celebra un gol con la camiseta de Osasuna

El peldaño primero es que a Budimir le apetezca salir, algo para lo que tendría que llegarle una oferta de un club competitivo en el que pueda ser pieza importante. Una temporada con muchas suplencias podría hacer que peligre su presencia en el Mundial que tiene en el punto de mira.

El segundo sería que haya un equipo dispuesto a pagar esa cláusula de salida de 8-10 millones que tiene durante un periodo corto de tiempo. De momento, Osasuna está tranquilo con su máximo goleador y entienden que los rumores que vienen desde Turquía con el Besiktas y su representante son cosas del fútbol.

Si saliera por ocho millones del club rojillo sería una gran operación para Osasuna. Llegó por 8, marca 70 goles y sale por los mismos millones por los que llegó. Sería una gran operación financiera, aunque en lo deportivo sería una perdida importante.

Gol de Budimir (p) (Valladolid, 1 - Osasuna, 3)

casting de entrenadores

Osasuna busca entrenador y, ahora mismo, está en primera posición para llegar al club rojillo Alessio Lisci. El técnico está inmerso en la fase de ascenso a Primera División con el Mirandés. No es el único candidato de la dirección deportiva, pero sí es el que más gusta. Diario de Navarra asegura que "el club acelera la decisión y el italiano del Mirandés se postula para llegar al banquillo sin descartar otra opción del extranjero".

Uno de los motivos por los que se puede estar retrasando el anuncio del nuevo técnico es por respeto al Mirandés que está viviendo el sueño de subir a Primera. Lisci tiene en el equipo a Iker Benito cedido desde Osasuna y en la temporada 21-22 tuvo a sus órdenes a Aitor Fernández

JESÚS ARESO

CLÁSULA 12Millones de euros

En el club están tranquilos con el futuro de Jesús Areso. Tal y como dijo Braulio Vázquez en la última rueda de prensa, no se ve desde Osasuna la posibilidad de que el jugador no renueve y no salga en este mercado. Dan por sentado que no apurará su contrato para irse gratis y que Areso apostará por una salida o por renovar. La salida este verano tendría que ser a cambio de la cláusula, que es de 12 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el jugador no ha aceptado ninguna de las ofertas que le han realizado y que ha mandado repetidos mensajes de cariño y respeto hacia Osasuna consideran que el jugador no buscará irse gratis o por menos dinero de la cláusula.

YA FALTA MENOS PARA LA CAMPAÑA DE ABONOS

En breves días, el Club Atlético Osasuna lanzará una nueva campaña de abonos para la temporada 2025-2026. Una campaña de renovación en la que no se espera un gran incremento en el precio y en la que no habrá, de momento, esa ansiada ampliación del aforo. Osasuna cuenta actualmente con cerca de 5.000 personas en lista de espera para conseguir su butaca, pero deberán esperar a que los socios liberen carnets o que se pueda desarrollar la ampliación para la que tienen permiso.

CA Osasuna Afición de Osasuna en El Sadar

Entre 700 y 1000 butacas nuevas gracias a reducir espacios de pasillo que le pueden reportar al club 400.000 euros de ingresos y, de paso, reducir la lista de espera para conseguir una localidad.