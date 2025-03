Fachada del Ayuntamiento y quiosco de la Plaza del Castillo se iluminan este viernes por el Día del Síndrome de Down

La fachada de la Casa Consistorial de Pamplona y el quiosco de la Plaza del Castillo se iluminan este viernes en los colores azul y amarillo por la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. La jornada reivindica la igualdad de oportunidades para todas las personas, con el lema 'nos decidimos', inspirado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su enfoque sobre el derecho de participación.

Esta jornada tiene lugar el día 21 para simbolizar la alteración cromosómica que origina el Síndrome de Down, el cromosoma extra en el par 21, conocido como Trisomía 21. Esta peculiaridad genética afecta al desarrollo psicomotor y puede producir malformaciones, déficit cognitivo y problemas cardiacos. No se conoce la causa específica de esta condición, que presenta características físicas distintas y distintos grados de discapacidad intelectual. La inclusión educativa y laboral de las personas con Síndrome de Down es clave para su desarrollo y calidad de vida.

La Asociación Síndrome de Down Navarra ha preparado un programa de actividades, este viernes, de 17.30 a 19.30 horas, en la zona de El Bosquecillo, con el lema #IGUALESBERDINAK. Habrá actividades infantiles como pintacaras, hinchables, actuación de payas@s y el espacio Makusi de EITB, música con el grupo de txalaparta y danzas de la Asociación junto a Ardantzeta Taldea de Noain, la presencia de los gigantes de la Asociación Umetxea Sanzudelai y Sanduako Gaiteroak. El fin de fiesta es un concierto de Motxila 21 en la Plaza del Ayuntamiento, a las 19.30 horas, con la fachada iluminada en los colores corporativos.