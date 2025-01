Vuelven las conexiones de línea fija, móvil e Internet en Brieva de Cameros cuatro días después

Desde el pasado domingo, Brieva de Cameros ha estado completamente incomunicado. Sus 18 vecinos han estado cuatro días sin línea de telefonía fija, móvil ni acceso a internet. Esta mañana hemos hablado con Carmen, la panadera de la localidad, y nos contaba la situación. Tan solo unas horas más tarde, han vuelto a poder comunicarse.

"Ya tenemos cobertura en Brieva de Cameros. Ha sido a eso de las 15:00 de la tarde. Horas después de que nos hicierais la entrevista", nos comentaba Carmen a lo largo de esta tarde.

¿QUÉ HA SUPUESTO PARA BRIEVA ESTA INCOMUNICACIÓN?

Desde esta misma tarde, hace unas horas, han recuperado las comunicaciones por completo. Los operarios de Telefónica han trabajado durante todo el día para que la avería dejara de interrumpir las conexiones de telefonía e Internet en Brieva.

No es la primera vez que ocurre una avería de este tipo en municipios riojanos, pero en Brieva la situación se alarga. No tener conexión en una gran ciudad puede ser un inconveniente, pero en un pequeño municipio como Brieva, donde todos los servicios dependen de una buena comunicación, el problema se multiplica.

Por ejemplo, el médico de cabecera no puede recetar medicamentos que requieran prescripción electrónica, lo que obliga a los vecinos a desplazarse a otros municipios; los negocios locales no pueden admitir pagos con tarjeta porque los datáfonos no tienen línea; algunos vecinos han tenido que recorrer hasta 20 kilómetros para poder hacer una simple llamada a familiares o amigos y avisarles de que están bien.

situaciones surrealistas

Para los vecinos, esto supone algo más que un simple inconveniente. Sin poder llamar ni recibir llamadas, Brieva queda aislado del resto del mundo. Carmen, nos contaba que ha tenido que bajar hasta Anguiano, 20 kilómetros en coche, para avisar a sus hijos, que viven fuera, de lo que estaba ocurriendo.

Pero su caso no es el único. Ayer, la hija de una de las vecinas de Brieva tuvo que desplazarse desde Burgos hasta el pueblo solo para asegurarse de que su madre estaba bien.