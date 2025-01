Una vecina de un pequeño pueblo de La Rioja tiene que recorrer 20 kilómetros para poder comunicarse con sus hijos

Los 18 vecinos de Brieva de Cameros llevan desde el pasado domingo incomunicados. Sin servicio de telefonía ni de internet. La semana pasada, en varios municipios de La Rioja Baja, Una avería en la línea telefónica afectaba a los teléfonos fijos, móviles e Internet de más de 1000 personas residentes en Aguilar del Río Alhama, Cervera, Cornago e Igea. La incidencia se arreglaba antes de que pasaran 24 horas, sin embargo esto no ha sucedido en Brieva.

las consecuencias en el día a día

Tal y como ha denunciado el Ayuntamiento de la localidad, esto ha provocado graves consecuencias a todos los habitantes, porque los servicios públicos y los negocios locales se han visto afectados.

18 vecinos de un pequeño pueblo de La Rioja están desesperados: "Es un gran problema"

Los médicos no pueden recetar medicamentos porque no pueden registrar dicha receta en la aplicación correspondiente, los bares no pueden admitir pagos con tarjeta porque los datáfonos no tienen línea y algunos de los vecinos han tenido que recorrer más de 20 kilómetros para comunicarse con sus familiares y amigos y decirles que están bien.

Carmen, panadera del municipio, nos cuenta que estos días ha tenido que bajarse hasta Anguiano para poder trasmitir a sus hijos, que viven fuera de la villa, lo que había sucedido: "Si hace buen tiempo, te subes a Peñincada, pero ayer era imposible porque la zona, las carreteras estaban con hielo. Entonces me tengo que ir hasta Anguiano, que son más de 20 kilómetros, a hablar con mis hijos a decirles que estamos bien. No hay derecho a ello".

la frustración de los vecinos

El sentir de los 18 vecinos es de frustración, están deseando que se arregle lo antes posible. Carmen nos ha contado un caso que sucedió precisamente ayer. La hija de una de las vecinas de Brieva, tuvo que trasladarse desde Burgos para asegurarse que no le había ocurrido nada a su madre: "Ayer, una hija tuvo que subir a ver a su madre porque no podía comunicarse. Y tuvo que venir de Burgos. Ahora mismo en la villa hay 18 vecinos, y esas 18 personas tienen derecho a poder comunicarse".

La respuesta por parte de Telefónica, la compañía encargada de la línea, es que son conocedores de la avería, creen que pudo ser causada por la borrasca Herminia. Aseguran que ya se han personado en el lugar, pero que todavía no pueden solucionar nada por la climatología del lugar. Por el momento, los vecinos de Brieva tendrán que esperar.