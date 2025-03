Pasear por Logroño implica, cada vez más, tener que ver, a cada paso que das, un grafiti nuevo. Esas pintadas perjudican a la estética de cualquier ciudad. Están en paredes, puertas, verjas de comercios, algunas en cristaleras... El mobiliario urbano sufre y también la imagen de Logroño.

Los vecinos de Logroño se hartan: "Los grafitis son una gamberrada y una chapuza"

la otra cara de los grafitis

Hay que diferenciar entre grafitis que hacen, en su mayoría, los adolescentes, sin motivo aparente de mejorar la apariencia de las calles, y los murales u obras de arte que se plantean desde las instituciones públicas.

Por poner algún ejemplo en la calle Marqués de San Nicolás se encuentran varios. Uno de ellos fue pintado por el logroñés Carlos López Garrido en 2018, con el nombre Mercurio Alado, en la que se pretende homenajear al comercio local; o el mural realizado por Marta Beceiro ilustradora logroñesa, de vivos colores y su estilo de ilustración es como el tatuaje tradicional.

el coste de limpieza de los grafitis

El Ayuntamiento de Logroño trata de mejorar el servicio y dar respuesta a las demandas y sugerencias vecinales que, de manera reiterada, han ido recibiendo en este ámbito. Así que se lleva a cabo un plan de limpieza intensiva.

Pero esto no es barato. El coste de limpiar los grafitis se sitúa a los 150.000 euros al año, limpiar algún grupo de estas pintadas realizadas por un mismo autor puede suponer hasta 6.000 euros.

Los vecinos de Logroño se hartan: "Los grafitis son una gamberrada y una chapuza"

la opinión de los vecinos

Hemos salido a la calle a preguntar a los logroñeses que es lo que piensan acerca de esta práctica realizada, en su mayoría, como te decimos, por adolescentes. A Javier le gustan los murales y los que son considerados una obra de arte, el resto los detesta: "Esto es un gamberrismo. Me parece que es un escándalo y algo hay que hacer para que paren. Se ve que los sprays les salen muy baratos".

Son bastante baratos los sprays que menciona Javier. Entre los cuatro y los 10 euros. Eso hace que no sea un impedimento comprar uno y ponerse cualquier tarde a ensuciar la ciudad. Francisco por su parte, también cree que es un acto de gamberrismo y una chapuza: "Me parece una guarrada, porque creo que habrá sitios donde puedan pintar, pero no en cualquier espacio público. Además ponen barbaridades. Son garabatos que son una chapuza".

las multas no se quedan cortas

Es responsabilidad de todos mantener la ciudad limpia. Y ojo, que te puede salir caro en caso de que te pillen con el spray en las manos. Las multas van desde los 30 euros, hasta los 600 euros si la infracción es muy grave. Además de la multa en cuestión, el infractor tiene la obligación de restituir el objeto dañado a su estado original, lo que supondría una sanción extra.