La razón por la que un inglés prefiere trabajar en Logroño antes que en su país: "Me he hecho español"

Actualmente en La Rioja un 20%, es decir, uno de cada cinco trabajadores es de fuera de España. El porcentaje en los últimos cinco años ha incrementado considerablemente, del 16% al 20 que comentamos. De las 164.957 personas activas a finales de 2024, 129.551 (78,5%) tenían nacionalidad española, 4.701 (2,8%) contaban con doble nacionalidad y 30.785 (18,7%) eran de nacionalidad extranjera.

Y es que, según la Encuesta de Población Activa, esta circunstancia cada vez es más común. Si analizamos los nuevos empleos que se han creado en el último lustro en nuestra región, tres de cada cuatro los ocupan extranjeros, lo que supone estar por encima de la media española.

¿por qué eligen la rioja?

La llegada de trabajadores extranjeros en nuestra comunidad también ha crecido. Lo ha hecho en un 5,7% en los últimos cinco años por encima del 4,6% a nivel nacional. Un hecho que ha favorecido haya un mayor número de empleados de fuera de España en la región.

Sin embargo, no todos los casos son actuales. Paul lleva más de 30 años viviendo en La Rioja. Es de Liverpool, de Inglaterra, y es profesor de inglés. Uno de los motivos, el más importante para él, que le llevó a quedarse en España es Belinda, su mujer. A lo largo de todos estos años ha tenido que adaptarse y aprender el idioma.

La razón por la que un inglés prefiere trabajar en Logroño antes que en su país: "Me he hecho español"

las diferencia laboral con su país

En cuanto a las diferencias que encuentra entre trabajar en Liverpool y aquí en Logroño se centra, sobre todo, en el horario. No entiende que haya gente que se quede en la oficina hasta las 20:00 o 21:00, porque asegura que, en su país, el horario laboral suele terminar a eso de las 17:00.

"La verdad es que se trabaja mucho más aquí en España. Yo soy autónomo, pero también he trabajado para una empresa en el pasado. Lo que más me ha costado ha sido adaptarme a los horarios tan largos de aquí. Es mucho más estresante que en Inglaterra", asegura el profesor.

Entonces, ¿por qué trabajar en la rioja?

Una vida más estresante, peores horarios... A priori es todo negativo. Entonces, ¿por qué quedarse? Paul lo tiene claro. Por supuesto, su mujer es el principal motivo, pero dice que la amabilidad de los riojanos ha hecho que su vida aquí sea más fácil.

"Yo me he hecho español. A pesar del acento británico que tengo, yo me considero español. Me he adaptado 100% a la vida de aquí. Y los riojanos me han ayudado a ello. El tiempo, el clima en Gran Bretaña es horrible. En invierno te levantas a las 7:00, es de noche, y cuando vuelves del trabajo a las 17:00, ya es de noche también. Yo soy ya un residente más aquí en Logroño".